THY-MORS:I Morsø Kommune er coronasmitten næsten helt i bund, mens tallene på den anden side af Vilsundbroen går den modsatte vej.

Det er den aktuelle situation i de to nordvestjyske nabokommuner.

For anden dag i træk tog det daglige smittetal for hele landet torsdag et gevaldigt spring opad, og det var også tilfældet i Thisted Kommune.

I alt er der i de seneste syv dage registreret 96 nye smittede i Thisted Kommune, mod 79 dagen før. Det giver et incidenstal (antal smittede pr. 100.000 indbyggere) på 222,8, det tredjehøjeste i Nordjylland efter Vesthimmerland og Frederikshavn.

I forhold til indbyggertallet er der nu næsten ni gange flere smittede i Thy end på Mors, hvor der blot har været fem nye tilfælde den seneste uge.

Morsø var en af få kommuner, som torsdag havde et fald i antallet af smittede, og kun tre kommuner i landet har lige nu et lavere incidenstal.