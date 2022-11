Nicolas åbnede en gourmetrestaurant, hvor kragerne vender: Guide uddeler flot pris til tidligere Michelin-kok

AGGER:Selv om det kun er et halvt år siden, den tidligere Michelin-kok Nicolas Min Jørgensen åbnede gourmetrestauranten Tri i Agger, så er det i høj grad blevet bemærket. Mandag aften blev Tri kåret som Årets nye restaurant ved en prisuddeling, som den nordiske restaurantguide White Guide stod for.

Arrangementet foregik på Axelborg i København, hvor de bedste danske restauranter blev hyldet. Restaurant Tri var ikke alene nomineret til prisen Årets nye restaurant, men også til prisen Årets bæredygtige.

- Hvis jeg skal være helt ærlig, så var jeg fuldstændig overrasket over, at vi efter så kort tid var nomineret i to kategorier, og så de to kategorier, vi vel at mærke helst ville være nomineret i, siger Nicolas Min Jørgensen.

Han var afsted til prisuddelingen sammen med kok Lasse Westman og restaurantchef Charlotte Haugaard.

- Det er os tre, der kører det. Og så havde jeg mulighed for at tage Gitte Fauersbækk fra Grøn Thy med også. Grøn Thy er vores leverandør på alle grøntsager, fortæller han.

Selve prisuddelingen foregik om eftermiddagen.

- Vi var først hjemme i Agger igen klokken 01 i nat. Men vi hyggede os på færgen på vej hjem. Vi havde taget en flaske bobler med for en sikkerheds skyld, fortæller Nicolas Min Jørgensen.

Der er kun få borde i Restaurant Tris lyse lokaler. Foto: Bo Lehm

Prisen som Årets bæredygtige restaurant gik til Alouette, men at Tri var blandt de tre nominerede er fantastisk, mener indehaveren.

- Det er på en måde dobbelt så fedt, for vi går jo ikke efter at være en bæredygtig restaurant, men vi gør bare mange ting, der naturligt er bæredygtige, siger Nicolas Min Jørgensen og uddyber:

- Vi køber for eksempel hele fisk på auktionen, fordi jeg vil være sikker på, at fisken er frisk, og når man får hele fisk, så er man nødt til at bruge hele fisken . Det er det samme med vores grøntsager. Vi får kun dem, vi skal bruge, og alle skrællerne ryger i en spand, som Gitte får tilbage igen, så hun kan smide det på møddingen. Så vi tager en masse valg, som er enormt bæredygtigt, hvis man har brug for at kalde det det, men for os er det bare logisk. Det er ikke noget, jeg har stået og råbt om.

Selv om White Guide dækker restauranter i hele Norden, så forventer indehaveren af Tri ikke, at mandagens kåring vil få gæsterne til at strømme til i meget større omfang end før.

- Det er selvfølgelig noget, vi kan bruge i vores promovering, men helt ærligt tror jeg ikke, guiden er kendt nok til at vores bookingsystem vælter i morgen. Der skal vi længere op i guidesystemet, siger han og fortsætter:

- Men det giver os en kæmpe motivation til at tro på, at det, vi laver, er det rigtige. Det er dejligt, når der bliver lagt mærke til det arbejde, man går og laver.

Tri åbnede i pinsen i år, og når Nicolas Min Jørgensen selv skal sige det, synes han, det er gået godt.

- Der er selvfølgelig højsæson og lavsæson, men vi har åbent hele vinteren fredag og lørdag, og vi har bookinger inde alle fredage og lørdage indtil jul. Folk fra hele Danmark har fået øje på stedet og kører hertil. Det var også det, jeg var ude på, siger han.