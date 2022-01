Nødlandet kæmpefugl vakte opsigt - fik hjælp til at få luft under vingerne igen

KLITMØLLER:Den er Nordatlantens flotteste havfugl og i sit es, når den majestætisk sejler hen over havets bølger. Her hører sulen med de næsten to meter lange vinger hjemme og kan vise, at den er en kongen over havets fugle.

Men en sjælden gang sker det, at en af de store hvide fugle forvilder sig ind over land.

Det skete tirsdag, hvor en sule blev set, hvor den ikke hørte hjemme: i rabatten af Vangvej i Klitmøller. Her var en sule nødlandet i høj lyng mellem bjergfyr og sommerhuse.

Det usædvanlige syn af en kridhvid kæmpefugl i lyngen blev naturligvis bemærket i forbikørende biler. I en af dem sad Ronald Klitte, Klitmøller, som tidlig morgen fik den unaturlige naturobservation.

- Jeg skulle ud for at spille morgengolf og så den. Da jeg kørte tilbage nogle timer senere, sad den der stadig, og jeg kontaktede en, der vidste noget om fugle. For sulen havde brug for hjælp, fortæller han.

Sker sjældent

Ornitolog Jens Jørgen Andersen, Hanstholm, var også blevet kontaktet. Han fortæller, at det sker sjældne gange, at en sule sætter sig på land.

- Den er en udpræget havfugl, og den kommer sjældent væk fra havet. Men i blæsevejr kan fugle blive trætte og må gå ned. Og når der ikke er hav under, så kan det blive på land. Når en sule så lander i et område med vegetation og træer, ja, så er den i problemer. For høj vegetation og træer er den værste startbane for en sule, der har brug for vind, plads og helst åbent hav. Det bedste, man kan gøre, når man finder nødstedte havfugle på land, er at køre dem ned til havet, lyder det fra ornitologen fra Hanstholm.

Kom på havet

Det lykkedes så sidst på eftermiddagen at få den sure og aggressive fugl indfanget af vores udsendte på stedet. Den uheldige sule skræppede og hakkede hvæsende efter journalisten.

Han var heldigvis så heldig at låne et par tykke arbejdshandsker af en forbipasserende. Det beskyttede mod det farlige næb.

Det lykkedes at få puttet den store fugl i en sæk og transporteret den ud til stranden. Ved Trøjborg var der masser af frisk blæst, og det var præcis, hvad den uskadte og i øvrigt friske sule havde brug for. Med kun et par vingeslag var den luftbåret og satte straks kurs ud over havet.

Den hvide flyver rystede lige vingerne et par gange, og det var tydeligt, at den var tilbage på hjemmebane - langt væk fra sommerhusområde og golfspillere.