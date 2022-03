Nødvendigt at prioritere: Aktivitet giver masser af travlhed

THISTED:”Den politisk italesatte regelforenkling er ikke slået igennem”.

Sådan lyder det fra Thisted Kommunes plan- og miljøafdeling i en sagsfremstilling til udvalget for erhverv, klima, miljø og teknik. Her gøres opmærksom på, at afdelingen trods høj effektivitet blandt andet indenfor lokalplanlægning har så mange ventende planopgaver, at det er nødvendigt at prioritere i højere grad end tidligere.

- Det er godt, at der er gang i aktiviteter over hele kommunen, men mange sager bliver større og mere komplekse. Der er flere regler - og forvaltningen oplever ofte, at der bruges tid på at forklare, hvorfor ting kan tage længere tid, siger Jens Kr. Yde, K, formand for kommunens udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik.

Udvalget har på sit seneste møde godkendt, at plan- og miljøafdelingen i højere grad prioriterer mellem lokalplansagerne.

- Overordnet betyder det, at sager, der giver effekt for hele Thy prioriteres højest, siger Jens Kr. Yde og tilføjer, at der blandt andet er en voldsom efterspørgsel på byggesags behandling.

Ud over en skarpere prioritering af opgaverne understreger plan- og miljøafdelingen, at der også vil være behov for at vurdere, om det er realistisk at de projekter, der sagsbehandles, også bliver gennemført. Er det ikke sandsynligt, bør der ikke bruges tid på dem.

Samtidig forudses det, at der kommer flere lokalplansager vedrørende vedvarende energianlæg. Lige nu ligger der 12 forespørgsler vedrørende solceller og vindmøller.