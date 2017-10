Nordisk mester i pløjning med heste

THISTED: - Det var nærmest bare en landskamp.

Sådan lyder det beskedent fra Calle Jonasen, der i weekenden deltog i det nordiske mesterskab i pløjning med heste i Norge.

Der var otte deltagere i mesterskabet, syv nordmænd og en dansker.

- Jeg tog derop for at vinde, men jeg vidste, at der var én af de andre, der var stærk. Jeg vandt med syv point over ham, lyder det triumferende fra Calle Jonasen, der sluttede konkurrencen med 190,6 point.

Calle Jonasen er veteran, når det gælder pløjning med heste. Allerede i 1984 deltog han i det første DM.

Calle Jonasen er en veteran inden for pløjning med heste, og han er tidligere Jysk Mester.

Det danske mesterskab har han aldrig vundet.

- Jeg var nummer to i flere år, men så fik jeg en ny hest, og så tager det jo lidt tid igen. Jeg blev nummer tre på Sjælland for to år siden.

Far havde oldenborgere

Calle Jonasen voksede op på en gård på Sennels Hede, så han lærte allerede som barn at arbejde med heste i marken. Hans far havde oldenborgere.

- Jeg plagede om en traktor, husker han.

I 1976 købte Calle Jonasen den første islandske hest, og kom med i Thy Køreselskab.

I 1984 deltog han i det første danmarksmesterskab, og året efter blev han pløjeinstruktør og dommer.

Calle Jonasen forklarer, hvordan konkurrencen ved NM gik for sig.

Denne svingplov af mærket ”Langeskov nr. 3” brugte Calle Jonasen, da han i weekenden pløjede med sine to arbejdsvante heste ved mesterskabet i Norge. Calle Jonasen laver i øvrigt selv det seletøj, der benyttes til hestene.

Der skulle pløjes 500 kvadratmeter to gange. Deltagerne blev bedømt på 11 punkter - med alt fra renhed på skæringen og furens retning til hvordan hestene trækker, lydighed og mandens holdning bag ploven.

Calle Jonasen brugte 11-12 timer hver vej med hestetraileren for at nå til Ramnes nordvest for Tønsberg i Norge. Men oplevelsen var turen værd.

- Her i Danmark skal alt være så perfekt, men deroppe var det så afslappet. Vi spiste suppe, tilberedt over bål.

Om ti dage venter det danske mesterskab på Gråsten Landbrugsskole, og her er der 20-21 deltagere.

- De siger rundt om i verden, at vi danskere er specialister i pløjning med heste.