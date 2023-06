Nordjyde ny rektor for musikskole

VESTERVIG: Vestervig Kirkemusikskole får en ny rektor med stor erfaring fra den musikale verden. Anders Højgård Gaden er uddannet ved Det Jyske Musikkonservatorium som organist og kantor i 1995 og underviser i dag på Vestervig Kirkemusikskole, som er en af tre kirkemusikskoler i Danmark. Han har et aktivt virke som koncertgiver, både som orgelsolist og kordirigent.

Formanden for Vestervig Kirkemusikskole, biskop Thomas Reinholdt Rasmussen, fortæller, at Anders Højgård Gaden allerede er et kendt ansigt i folkekirkens musikliv og fagligt meget kompetent.

- Musik og sang er en væsentlig del af folkekirkens liv og udtryk, men vi står med en aktuel udfordring, der handler om at tiltrække flere ansøgere til uddannelserne, så vi uddanner nok kirkemusikere i fremtiden. Anders Gaden skal være med til at profilere uddannelserne ved bl.a. at fastholde et fagligt højt niveau og et godt uddannelsesmiljø omkring dem. Kirkemusikskolens bestyrelse glæder sig til samarbejdet og forventer sig meget af det, siger Thomas Reinholt Rasmussen.

Det var en stigende interesse for uddannelsesområdet og lyst til at sætte retning i arbejdet med fremtidens kirkemusikere, der fik Anders Gaden til at søge stillingen.

- Jeg har nogle ønsker om at gøre skolen mere kendt i det hele taget og trække flere til uddannelserne. Meget gerne i samarbejde med de to andre kirkemusikskoler. Der ligger nogle muligheder i mere regional synlighed og mere samarbejde med lokale aktører, herunder de lokale musikskoler. Vi har jo et godt produkt, hvor vores kandidater faktisk har mulighed for at få skabt sig et fast arbejde og leve af at være musikere. Mange steder indtager kirken og dens musikere en særstilling som lokalsamfundets eneste musikaktører. Det mener jeg er enormt attraktivt, og det skal vi blive endnu bedre til at fortælle om, siger den kommende rektor i en pressemeddelelse.