Nordjyde stiller borgerforslag: Det skal være gratis at køre over Storebælt

HANSTHOLM:Bent Thodsen, indehaver af Hanstholm Camping, benytter kun Storebæltsbroen en gang hvert tredje år - sådan cirka - så det bliver ikke ham personlig, der får den store besparelse, hvis broafgiften på Storebælt bliver fjernet.

Og det er lige præcis, hvad Bent Thodsen ønsker at opnå med sit borgerforslag om, at det skal være gratis at køre over Storebæltsbroen, som i dag er den eneste danske vejstrækning, hvor der opkræves afgift af trafikanterne.

- Siden broen åbnede, har bilisterne betalt mere end 43 milliarder kroner i broafgift. Det beløb overstiger langt anlægsudgiften på 26 milliarder kroner, siger Bent Thodsen, der formulerede sit borgerforslag i vished om, at der ikke længere skal betales afgift for at køre over Kronprinsesse Marys Bro, den cirka 1,4 kilometer lange højbro over Roskilde Fjord syd for Frederikssund. Den åbnede i 2019.

Bent Thodsen har allerede fået henvendelser fra flere, som vil være medstillere på forslaget, og han regner med, at det vil opnå støtte fra mindst 50.000 andre. Det er kravet, hvis det godkendte forslag skal ende som et beslutningsforslag, der kan behandles i Folketinget.

Fem faser fra borgerforslag til beslutningsforslag Fra et borgerforslag bliver oprettet til det eventuelt behandles i Folketinget, skal forslaget gennemgå fem faser. Fase 1: Forslagets hovedstiller formulerer sit forslag på borgerforslag.dk Fase 2: Hovedstilleren inviterer mindst tre og højest 10 medstillere, som vil stå offentlig bag forslaget sammen med hovedstilleren. Fase 3: Når medstillerne har accepteret at være medstillere, sendes borgerforslaget til Folketingets Administration. Her gennemgås det, og overholder det reglerne for borgerforslag, offentliggøres det på borgerforslag.dk. Herefter er det i en periode på 180 dage muligt for andre at støtte forslaget. Fase 4: Opnår forslaget indenfor de 180 dage mindst 50.000 støtter, overgår det automatisk til Folketingets Administration. Fase 5: Folketingets Administration gennemgår igen forslaget og det overføres til Folketingets skabelon for beslutningsforslag og korrekturlæses. Forslaget fremsættes ikke automatisk i Folketinget, så det er herefter op til partierne i Folketinget at tage stilling til, hvem der vil fremsætte borgerforslaget som et beslutningsforslag i Folketinget. Kilde: www.borgerforslag.dk/om-borgerforslag/ VIS MERE

- Jeg er ikke i tvivl om opbakningen til mit forslag, men jeg tvivler på, at der er politisk vilje til at fjerne afgiften. Heller ikke selv om der flere gange har været politiske tilkendegivelser om at se på broafgiften. Og for mig at se er forklaringen ret enkel. Broafgiften er en rigtig god indtægtskilde, og hvorfor miste den, så længe folk stadig er villig til at betale broafgift uden at brokke sig alt for meget, lyder det fra forslagsstilleren, som mener, at det bør være gratis at køre over broen fra 1. juli i år. Både for personbiler og lastbiler samt for udenlandske turister og vognmænd.

- Fjernes afgiften, vil det skabe dynamik og ekstra indtjening for Danmark, der langt overstiger indtægterne fra den nuværende broafgift. Og vi betaler jo stadig vægtafgift, siger Bent Thodsen.

Selv om han sjældent kører på broen peger Bent Thodsen som indehaver af en turistvirksomhed i Nordvestjylland på, at en storebæltsbro uden afgifter vil være til gavn for turismen.

- De fleste tyske turister, der gæster Danmark, holder ferie ved Vestkysten. Det nyder min virksomhed godt af, men hvorfor skal turistvirksomhederne på Sjælland ikke også have glæde af flere tyskere - og hvorfor skal svenske turister ikke have billigere adgang til Jylland.