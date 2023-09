Nordjyllands nyeste museum: Så mange har løst billet

Danmarks museer kan melde om en god museumssommer med generelt flere besøgende end sidste år. En statistik, der kan tilskrives det våde og kølige sommervejr - men ikke kun, for også til frilandsmuseerne er der blevet solgt flere billetter end i sommeren 2022.

Af andre årsager har én nordjyske by oplevet en særlig museumssommer. Sidst i juni kunne Museum Thy nemlig byde indenfor i Thisteds helt nye museum, indrettet i tre ombyggede erhvervsejendomme skråt over for det gamle Thisted Museum i Jernbanegade.

I de første ni uger siden åbningen 24. juni - det vil sige til og med 27. august - har Thisted Museum haft 4200 gæster. Selv om der ikke ligefrem har været kødannelse ved indgangen, så er museumsleder Jytte Nielsen godt tilfreds med besøgstallet, som er tæt på det gamle museums antal besøgende på et helt år. Og det er uden det rykind af både skolebørn og andre, som for alvor begynder at komme fra og med september.

- Hen over efteråret har vi tilmeldt rigtig mange skoleklasser, foreninger og andre grupper, der gerne vil have en rundvisning, fortæller Jytte Nielsen.

Det gamle museum har været lukket i både 2021 og '22, og derfor kan besøgstallet ikke sammenlignes med sidste år:

- Men jeg synes, at vi siden åbningen har haft et godt flow af gæster. Der har været dage, hvor vi har haft 150 mennesker inde. Hvis vi på en sommerdag havde 20 gæster i det gamle museum, så var det højt, siger hun.

Jytte Nielsen påpeger, at besøgstallet måske havde været højere, hvis Museum Thy havde valgt at satse midler på en markedsføringskampagne i forbindelse med åbningen. Men en sådan kampagne blev fravalgt, da de længe var usikkert, om det nye museum ville nå at blive færdigt før sommerferien.

Helene og Daan Egbert, hollandske turister i Thy, ville gerne vide lidt om egnes historie og fandt Thisted Museum på nettet. Foto: Morten Kyndby Holm

Fandt museet på nettet

I alle tilfælde er det nok usikkert, om en markedsføringskampagne ville have ramt et par hollandske turister på ferie i Thy. Men forleden fandt de alligevel vej til Thisted Museum.

- Vi ville gerne lære lidt om egnens historie, så jeg fandt museet på internettet, fortæller Helene Egberts fra Amsterdam, der har lejet et sommerhus i Doverodde sammen med 19-årige Daan Egberts.

Helene Egberts var ikke klar over, at det er et helt nyt museum, de besøger:

- Jeg synes, det er godt. Man får et godt indtryk af historien, siger hun.

Vi møder dem i afdelingen for vikingetid og middelalder på første sal, efter at de to først har besøgt udstillingen om Thys industrihistorie oppe under taget. Den del af museet var Daan Egberts ikke så begejstret for:

- Det var bare en masse information. Men jeg kan li' det her rum, fordi man kan se en hel masse små genstande.

Daans mor er i øvrigt overrasket over det store antal museer og udstillingssteder med kunst, som der findes rundt omkring i Thy.

- Der er en masse små museer og kunstudstillinger. Det er virkelig skønt. I Amsterdam, hvor vi kommer fra, er der nogle store museer i centrum, men ikke ligeså mange små museer, siger Helene Egbert.

Vivi og Siri - søstre med efternavnene Bak Jensen og Bak Nørgaard - studerer den roterende udstilling, der kan ses både fra museets foyer og (her) fra udstillingen "Byen" på første sal. Foto: Morten Kndby Holm

Inde ved siden af, i den museumsafdeling der bliver kaldt "Byen" og handler om Thisted bys historie, møder vi et par lokale museumsgæster, søstrene Vivi Bak Jensen og Siri Bak Nørgaard fra henholdsvis Bubbel Mark og Hurup i Sydthy. Sammen med to andre søstre - der lige nu befinder sig et andet sted på museet - er de taget på udflugt, med det nye museum i Thisted som det primære mål.

- Jeg synes det er flot. Og for en, der har dårlige ben, er det dejligt, at der er en elevator, så man ikke - som på det gamle museum - skal op og ned ad trapperne, siger Siri Bak Nørgaard.

Søster Vivi er enig:

- Ja, det er rigtig flot, siger hun.

Men museumsbesøget har også rejst et par spørgsmål. Blandt andet et om bronze og jern:

- Jeg kom til at tænke på, hvorfor bronzealderen kom før jernalderen. Jern kan man jo udvinde her, mens man skulle importere kobber og tin - som man laver bronze af - fra Italien, siger Vivi Bak Jensen - der ikke fandt svar på det spørgsmål på turen rundt i museet.

- Men det er altid godt, når udstillingen rejser nogle nye spørgsmål. Så må man jo hjem og google for at prøve at finde et svar, siger hun.