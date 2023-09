Nordjysk bilforhandler opruster: På opkøb i Østjylland

Toyota MTH Biler A/S med base på Mors køber Bilbutikken A/S, Toyota i Randers og Grenaa og vil dermed efter overtagelsen 1. januar 2024 have hele otte butikker i Jylland.

Det sker ifølge virksomheden som led i en fortsat konsolidering på det danske bilmarked.

Bilbutikken A/S ejes af Peter Eriksen, Lars Skipper, Martin Færch og Claus Gadegaard, hvoraf tre af dem også fremover vil have deres daglige gang i forretningen.

- Ved at kombinere ressourcerne og ekspertisen fra begge virksomheder ser vi frem til at skabe en endnu stærkere platform for Toyota Danmark. Med denne udvidelse vil MTH ikke blot øge sit fodaftryk, men også udvide sin kundebase og forbedre den overordnede serviceoplevelse for vores trofaste Toyota kunder, udtaler Kasper Kristensen, administrerende direktør i MTH Biler A/S, i en pressemeddelelse.

Peter Eriksen fra Bilbutikken A/S oplyser, at han og de øvrige ejere af Bilbutikken har lagt vægt på at afhænde virksomheden til nogen, der deler samme værdier og som vil drive forretningerne i henholdsvis Randers og Grenaa videre i samme ånd.

Både aktionærer og ledelse i MTH Biler A/S forventer, at sammenlægningen vil styrke og sikre selskabets eksistens i fremtiden.

MTH Biler A/S vil efter overtagelsen beskæftige små 150 medarbejdere og bestå af lokale Toyota-forhandlere i Nykøbing, Løgstør, Thisted, Brovst, Aars, Hadsund, Randers og Grenaa. Firmaet startede som en sammenlægning af de lokale Toyota forhandlere i Thisted og Nykøbing i 2009. Sidenhen udvidede MTH i 2019 med tre afdelinger i Brovst, Løgstør og Aars. Fra 1. oktober fusionerer Toyota Hadsund endeligt ind i MTH Biler A/S.