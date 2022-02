Nordjysk borgmester i stormvejr efter kontroversielt citat: - Vi vil på ingen måde støtte Rusland

THISTED:Torsdag aften kunne man på Børsens hjemmeside læse en artikel, hvor borgmester i Thisted Kommune Niels Jørgen Pedersen (V) er blevet foreholdt det faktum, at Thisted Kommune gennem sin investeringsforening i Danske Bank har penge i russiske statsobligationer.

Overskriften på artiklen lyder: "Borgmester med investeringer i Rusland: - Jeg synes, det er noget pjat".

En overskrift, der stikker noget ud i disse dage, hvor verden minut for minut kan følge den højspændte situation i Ukraine, afledt af de russiske troppers fremmarch over grænsen.

Artiklen, og ikke mindst overskriften, har været debatteret heftigt på sociale medier, blandt andet i Facebookgruppen "Thisted Kommunes Byrødder", hvor den er blevet delt af det konservative byrådsmedlem og tidligere borgmester Lene Kjelgaard Jensen.

I kommentarfeltet under artiklen bliver Niels Jørgen Pedersens udtalelse kaldt "ganske upassende", selvom flere debattører indrømmer, at de ikke har læst artiklen, der befinder sig bag Børsens betalingsmur.

Niels Jørgen Pedersen var da heller ikke i tvivl om, hvorfor han blev ringet op af Nordjyske fredag formiddag.

- Journalisten har totalt misforstået det, jeg har sagt. Enhver kan jo sige sig selv, at den udtalelse er helt gak, siger borgmesteren.

- Vi vil på ingen måde investere i Rusland. Alle de restriktioner og boykot, der vil blive lavet mod Rusland, dem er vi selvfølgelig med på i Thisted Kommune, fastslår han.

Niels Jørgen Pedersen forklarer, at Thisted Kommune, ligesom andre kommuner, har valgt at lade en bank, i dette tilfælde Danske Bank, håndtere sin formuepleje.

Banken sætter derefter kommunens penge i nogle investeringsforeninger, og i en af disse foreninger har der formentlig ligget russiske statsobligationer, ligesom der også har ligget statsobligationer fra mange andre lande.

- Dermed er der andre kommuner, der også er ramt, men det er ikke noget, vi i Thisted Kommune har en direkte indflydelse på. Det, der formentlig nu vil ske, er at Danske Bank tager de russiske statsobligationer ud, når der kommer boykot af landet, siger Niels Jørgen Pedersen.

Efter Niels Jørgen Pedersens opfattelse er det i diskussionen om, hvad borgmesteren vil gøre ved investeringerne her og nu, at misforståelsen opstod.

- Journalisten blev ved med at spørge, om jeg ville ringe til banken og bede dem gøre noget ved det, og så måtte jeg forklare, at det gør en borgmester ikke, for jeg har slet ikke den slags beføjelser, og banken har jo blot udført investeringerne efter vores retningslinjer, siger han og tilføjer:

- Og så var det, at jeg kom til at sige, at jeg synes, det var noget pjat. Og så var journalisten hurtig til at sige farvel og tak.

Som det også fremgår af Børsens artikel, er Thisted Kommunes økonomiudvalg i færd med at udarbejde en investeringspolitik, som i fremtiden skal udstikke rammerne for, hvad kommunens penge skal investeres i.

Det er nemlig ikke første gang, kommunen er under beskydning for sine pengesager. I efteråret var det daværende borgmester Ulla Vestergaard (S), der kom under kærlig behandling i DR P3-produktionen "Adnan og borgmestermoralen".

Her blev hun konfronteret med Thisted Kommunes angivelige investeringer i fossile brændstoffer, sammenholdt med kommunens grønne image. Også dengang var der tale om investeringer, der var foretaget gennem en investeringsforening, og det har kommunalbestyrelsen taget til efterretning.

- Vi har ingen interesse i at støtte Rusland på nogen som helst måde. Alt, hvad vi kan gøre for at hjælpe ukrainerne, det skal vi gøre, fastslår Niels Jørgen Pedersen og uddyber:

- Selvfølgelig skal vi ikke investere i russiske statsobligationer i den her situation, som vi står i. Arbejdet med en ny investeringsstrategi er allerede sat i gang, for selvfølgelig skal kommunens investeringer være etisk forsvarlige. Det var noget af det første, jeg tog fat på som borgmester, og økonomiudvalget arbejder videre hen mod en beslutning på området, siger Niels Jørgen Pedersen.

Nordjyske har forelagt Niels Jørgen Pedersens udtalelser for journalist Jakob Krarup Bjerregaard, der er manden bag artiklen. Han henviser til Børsens chefredaktør Nikolaj Sommer, som understreger, at avisen står fuldt inde for artiklen og dens ordlyd:

- Vi mener, det er en vigtig historie, og at det er af stor interesse for borgerne i Thisted Kommune at vide, hvad kommunen investerer i, siger han og fortsætter:

- Vi står fuldt ud inde for artiklen og overskriften, som efter min vurdering ikke skaber diskrepans med budskabet i artiklen.

Én af dem, der har reageret efter at have set linket til Børsens artikel, er Ib Poulsen, Dansk Folkepartis repræsentant i kommunalbestyrelsen:

- At investere i Rusland, som har okkuperet en anden selvstændig nation, det skal vi ikke. Jeg mener, at sagen er akut, og derfor vil jeg anmode om, at sagen kommer på dagsordenen på byrådsmødet allerede på tirsdag, siger han.

- Det er afgørende, at vi handler nu og sender et klart signal. Det kan ikke hjælpe noget, at der går en måned eller to, før der sker noget, tilføjer Ib Poulsen.

Han mener ikke, kommunen lige nu behøver tage stilling til sine investeringer på andre områder som for eksempel fossile brændstoffer, hvis bare man vil tage stilling til Ruslands-problematikken med det samme.

- Det her handler om noget meget mere dybt alvorligt, end i spørgsmålet om man investerer i vindmøller, kul eller olie. For det kan godt være, at det er i det små, men vi skal alle sammen vise vores foragt overfor det, der sker i Ukraine, og det kan vi i Thisted Kommune gøre ved at vedtage, at vi i hvert fald ikke vil investere vores penge i Rusland, siger Ib Poulsen.