Nordjysk destination på fornem liste: - Dette her kan vi ikke betale os fra

THY:Der er stor jubel hos Destination Nordvestkysten, efter det mandag kom frem, at Thy er kommet på en af de helt store lister over steder, man bør besøge i 2022 - steder hvor man har mulighed for at blive en del af løsningen til at forandre verden.

Og listen er virkelig ikke en hvilken som helst. Det er ikke mindre end amerikanske The New York Times anbefaling til dets læsere med en anbefaling om at tage til Danmark - og altså nærmere bestemt det nordvestlige.

- Det er skide godt, for det er jo en af de helt store lister. Det gør, at bevidstheden om, hvad vi kan, sprede ud til et endnu større publikum. Denne form for markedsføring kan vi ikke betale for, lyder det fra Peter Krusborg Pedersen, CEO hos Destination Nordvestkysten.

I teksten som ledsager anbefalingen om at tage til Thy - i øvrigt nr. 27 på listen ud af 52 steder - skriver New York Times blandt andet, at Thy byder på alt fra klitter til at være et epicenter for vindenergi. Endvidere omtales blandt andet Cold Hawaii, surfing ved Vorupør, øl fra Thisted Bryghus, friske fisk og meget andet.

- Thy kan noget. Nogle gange kan vi være i tvivl, om det er navlepilleri, når vi selv siger det. Så dette her er virkelig et skulderklap, siger Peder Krusborg Pedersen.

Også Grønland er på listen, som desuden tæller steder som eksempelvis Chioggia i Italien, Estes Park i Colorado og Höga Kusten i Sverige.