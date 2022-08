Nordjysk DF-profil springer fra: Dropper sit kandidatur til Folketinget

THY-MORS:Det bliver alligevel ikke muligt at sætte sit kryds ved Ib Poulsen, Dansk Folkeparti, ved det kommende folketingsvalg. Politikeren, der sidder i kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune, blev ellers valgt som partiets folketingskandidat i Thisted-kredsen ved et opstillingsmøde 21. februar, men nu har han besluttet sig for at trække sit kandidatur.

- Jeg har droppet det den her gang. Det er første gang siden 2005, jeg ikke står på stemmesedlen til Folketinget, siger han.

Ib Poulsen oplyser, at han tog beslutningen i weekenden. Herefter orienterede han blandt andet lokalformanden på Mors, kommunalbestyrelsesmedlem Meiner Nørgaard. Ib Poulsen er selv lokalformand i Thisted Kommune. Om årsagen til beslutningen siger han:

- Det er helt personlige årsager. Længere er den ikke.

Spiller det ind, at partiet står ret dårligt i meningsmålingerne, så du måske tænker, at det er spild af tid at stille op?

- Det tænker jeg ikke, det er, heller ikke for de andre, der stiller op. Lige nu står vi til fem mandater, og det femte mandat plejer at falde i Nordjylland.

Er der sket noget i forhold til din opbakning til den nuværende ledelse af partiet?

- Nej, der er ikke noget der. Det er af rent personlige årsager. Der er ikke andet i det. Jeg er stadig medlem af partiet. Politikken er jo den samme som i de sidste 10 år, og det er det vigtigste, siger han.

Ib Poulsen oplyser, at det nu er op til partiets ledelse at afgøre, om der skal findes en ny kandidat i Thisted-kredsen.

- Om de vil køre videre med de fire, der er tilbage i Nordjylland, eller om de vil finde nogle flere, det ved jeg ikke, siger han og tilføjer:

- Hvis man kan stole på De Radikale, så er valget tæt på, og så er det et spørgsmål, om man kan nå at finde en anden kandidat.