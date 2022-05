Nordjysk festival i panik: Mangler op mod 600 frivillige

THISTED: Publikum er vilde med Thy Rock, og flere end 8000 har da også allerede løst billet til årets festival 24.-25. juni på Dyrskuepladsen i Thisted. Men den gode festivaloplevelse er i fare, da det kun er lykkedes at samle knap halvdelen af de 1000 frivillige, der skal bruges for at give publikum den optimale service under Thy Rock.

Det skriver Thy Rock i en pressemeddelelse.

- De otte lokale foreninger bag Thy Rock har foreløbigt fået tilsagn fra i underkanten af halvdelen af de 1000 frivillige hjælpere, vi har behov for. Det er et kæmpe problem, da vi skal have et vist antal hjælpere for at kunne servicere de 10.000 gæster, der traditionelt kommer til Thy Rock, lyder det fra Hans Peter Jarl Madsen, der er formand for Thy Rock, i pressemeddelelsen.

De manglende hjælpere får konsekvenser, hvis problemet ikke løses.

- Vi kigger ind i, at helhedsoplevelsen ved at tage til Thy Rock, bliver dårligere end tidligere år. Det kan f.eks. betyde længere køer ved barerne, at toiletterne ikke bliver rengjort så ofte som tidligere, længere kø ved indgangen og så videre. Man vil stadig få den fede koncertoplevelse, men det er alt det omkring koncerterne, vi kigger ind i bliver med et lavere serviceniveau end tidligere, og det er vi rigtigt kede af, siger Hans Peter Jarl Madsen.

Han påpeger, at de manglende hjælpere, risikerer at få store konsekvenser for de otte foreninger bag Thy Rock.

- I år bliver den store test af, hvorvidt vi kan lave Thy Rock i fremtiden i den form, vi kender det i dag. Kan vi ikke bemande barer mv. til 10.000 gæster, risikerer vi at kigge ind i, at Thy Rock 2023 måske skal nedskaleres til at være et endags-arrangement med plads til 5.000 gæster. Det betyder langt mindre økonomi for de otte foreninger og for vores lokale leverandører. Men det er reelt det, vi kigger ind i lige nu, hvis vi ikke løser problemet i år, påpeger Hans Peter Jarl Madsen.

Han påpeger, at selv om Coronaen er ovre, trækker pandemien stadig spor efter sig.

- Det vi hører fra folk er, at de har været ”lukket inde” i to år, og nu står vi overfor en mere normal sommer, og den skal nydes i fulde drag med familie og venner mv. Det har jeg fuld forståelse for, og sådan har jeg det også selv. Men jeg vil alligevel appellere til, at man som forælder overvejer, om man ikke lige kan tage en enkelt vagt eller to i løbet af en enkelt weekend, og så glæde sig over, at man er med til at generere livsvigtig økonomisk støtte til foreningslivet i Thy til glæde for lokalsamfundet. Et sundt foreningsliv er godt for bosætning og så videre, påpeger Hans Peter Jarl Madsen.