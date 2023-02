Nordjysk fødeafdeling kåret som landets bedste

THISTED:Den lille fødeafdeling i Thisted er af fagtidsskriftet Dagens Medicin netop blevet kåret som landets bedste. Ifølge chefjordemoder Majken Jensen deler Thisted førstepladsen med de langt større fødeafdelinger i Gødstrup og Skejby.

- Det er vi stolte af, og vi er også stolte af, at det sker igen, for vi har jo vundet det før, siger chefjordemoderen. Tilbage i 2012 blev fødeafdelingen i Thisted nemlig også kåret som landets bedste blandt de specialiserede afdelinger. Dengang toppede Aarhus Universitetshospital blandt de højt specialiserede.

Majken Jensen tilføjer:

- Jeg synes også, vi fortjener det. Vi ligger ikke og hviler på laurbærrene fra sidst. Vi arbejder hele tiden med det. Det skal man gøre inden for sundhedsvæsenet. Det er ikke mindst vigtigt, når man er et lille sted. Man er altid i kikkerten, om man har styr på tingene og kan det, man skal kunne.

Majken Jensen har ikke selv nået at se begrundelsen for valget af Thisted, men oplyser, at Dagens Medicin går meget op i tilfredsheden blandt brugerne, men også arbejdet med kvalitet.