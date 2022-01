Nordjysk forening kæmper om prestigepris ved stort DR-show: Kan løbe med 60.000 kroner

THISTED:21. januar uddeles prisen som ”Årets Idrætsforening” ved DRs store show ”Sport 2021”. Her dyster idrætsforeninger over hele landet om titlen og en præmiecheck på 60.000 kr.

Frem mod uddelingen er feltet af nominerede skåret ned til bare tre kandidater, heriblandt Thy Cablepark, og det alene er en stor ære for klubben, fortæller formand Thomas Bruun:

- Det betyder, at der er andre end lige os selv, der har fået øjnene op, både for vandsporten generelt men også for nogle af de mange tiltag, vi har gjort gennem tiden, og som kan se værdien i det, siger han.

Thy Cablepark har 1079 medlemmer, plus 150 vinterbadere, og nomineringen er en fejring af hele klubben.

- Rigtig mange af vores brugere både kommer og går med et smil på læben, og at det kan anerkendes ved, at vi er med i opløbet om sådan en pris, er vi rigtig stolte af, siger Thomas Bruun.

Thy Cablepark skal kæmpe om prisen med Hillerød Fodbold og Tune IF, der begge bevæger sig indenfor klassiske sportsgrene.

- Vi er jo en nichesport, så at vi kan komme på linje med de større sportsgrene, er vi meget beærede over, siger han.

Da titlen uddeles på baggrund af antal stemmer, er Thomas Bruun klar over, at Thy Cablepark som nichesport og med færre medlemmer nok trods alt er outsideren til førstepladsen.

- Skulle man være så heldig at vinde titlen, så vil det give os mulighed for at lave nogle tiltag, som ellers ville blive nedprioriteret, hvilket ville være rigtig fedt. Men heldigvis har vi en sund forening, så æren i bare at være nævnt er for os langt mere værd end de penge, der følger med, siger formanden.

Prisen skulle oprindeligt være uddelt lørdag 8. januar under stor fejring i Boxen, men på grund af corona er ”Sport 2021” flyttet til 21. januar, og repræsentanter for de tre foreninger får ikke mulighed for at deltage fysisk.

Anden- og tredjepladsen får 20.000 kr. med hjem.