Nordjysk håndboldstævne: Unge strømmer til som før coronaen

THISTED:Efter coronaen har arrangører af mange slags begivenheder måttet se i øjnene, at interessen for deres arrangementer ikke er den samme som før pandemien.

Men det er ikke tilfældet for Thy Cup, det traditionsrige håndboldstævne, som lige siden 1978 har samlet tusindvis af børn og unge mellem jul og nytår. Altså lige bortset fra i 2020 og 2021.

- Der kommer lidt over 2000. Det et er lidt flere end i 2019, og på niveau med tilmeldingerne til 2021, hvor der var så mage restriktioner, at vi valgte at aflyse. Vi har før været oppe over 2500 deltagere, men det var tilbage omkring årtusindeskiftet, og vi har også været nede på omkring 1200, fortæller Steen Stoltenberg, der gennem alle årene har været en hovedkraft bag stævnet.

- Så på den baggrund er vi super glade for, at det kan trække så mange, tilføjer "Mr. Thy Cup".

Nej til omkring 30 hold

Faktisk kunne stævnet have været endnu større. Men allerede omkring 1. november valgte arrangørerne at sige nej til omkring 30 hold.

- Det har noget med indkvarteringskapaciteten at gøre - reglerne på det område bliver jo hele tiden skærpet, så vi ikke kan være alle de steder, hvor vi tidligere har arrangeret overnatning, siger Steen Stoltenberg.

Omvendt er arrangørerne nu kommet i den situation, at man mangler et hold for at kunne gennemføre P17-turneringen - altså rækken for piger på omkring 17 år. Men Steen Stoltenberg tror på, at det vil lykkes at knække den nød inden stævnestarten 27. december.

Samtidig giver den igangværende ombygning og udvidelse af Thyhallen udfordringer. Det tidligere foyerområde er ikke tilgængeligt for tiden, og indgangen - og tilkørselsområdet for busser - har måttet flyttes.

- Men vi har mødt utrolig stor velvilje hos kommunen og hos lederen af byggeprojektet. De har virkelig gjort, hvad de kunne, for at få det til at fungere. Og vi har fundet nogle gode løsninger, med cafeteria i det nye springcenter, ligesom vi har lejet skytteklubbens lokaler til blandt andet stævnekontor, fortæller Steen Stoltenberg.

Den udvidelse af Thyhallen, som allerede er gennemført, betyder til gengæld, at en større del af stævnet kan afvikles her. Der bliver dog også spillet i 12 andre haller i Thy - herunder på Thy Sportsefterskole i Hundborg - samt i Midtmors Sport i Øster Jølby.

De omkring 175 hold kommer fra hele landet samt fra Tyskland og Norge.