Nordjysk kommune hjælper med at hjælpe

THY:- Det er et skide godt initiativ. At der er et sted i Thy, som man kan gå til, hvis man vil hjælpe, siger Konstantin Polishkevich, ukrainer med bopæl i Ydby i Sydthy, om ”Thy for Ukraine”, der på få dage er blevet stablet på benene på Thisted Kommunes initiativ.

Der er oprettet en hjemmeside, hvor alle kan byde ind med for eksempel støttekoncerter, foredrag eller salg af det ene eller andet - alt sammen til fordel for det krigshærgede land. I alle tilfælde går de penge, som bliver samlet ind, til Røde Kors.

Kampagnen er rykket ind i ”Smedjen”, det butikslokale i Storegade i Thisted, der ellers har forbindelse til det igangværende projekt om fornyelse i midtbyen. Nu er lokalet blevet prydet med Ukraines blå-gule farver, og plakater, badges, klistrermærker og andet informationsmateriale er klar til at blive delt ud.

Torsdag var første åbningsdag i butikken, som i foreløbig bemandes af kommunens kommunikationsafdeling. Konstantin Polishkevich var blandt de første ”kunder”.

Som nok de fleste ukrainere ville han gerne rejse hjem og hjælpe.

- Men vi kan nok gøre mest ved at blive og hjælpe herfra. Og til en begyndelse kan jeg i det mindste sætte de her op, siger Konstatin om en stak plakater, som han nu vil gå rundt med til butikkerne i Hurup.

Konstantin Polishkevich, ukrainer med bopæl i Thy, besøgte torsdag butikken for kampagnen Thy for Ukraine - og fik inspiration til, hvordan der kan samles penge ind. Samtidig kunne han yde tolkebistand til en nyankommen landsmand. Foto: Morten Kyndby Holm

250 madrasser fra Thy til L’viv

Sammen med sin kone Anna har han boet i Thy i otte år, og begge parrets børn er kommet til verden her. Mand og kone arbejder begge på madrasfabrikken Hilding Anders i Hurup - også kendt som Huma. Fabrikken har i alt en håndfuld ukrainske medarbejdere, og Konstantin Polishkevich glæder sig over, at arbejdsgiveren reagerede hurtigt med en flot donation: En lastbil er sendt af sted med 250 madrasser samt dyner og andre hjælpeartikler til byen L’viv, hvor mange internt fordrevne er søgt til.

Med inspiration fra Thy til Ukraine vil Konstantin Polishkevic nu arbejde på at få gang i andre hjælpeinitiativer stablet på benene. Det kunne måske være i samarbejde med volleyballklubben Bedsted KFUM, hvor han har spillet på førsteholdet.

- Måske kunne de sælge billetter til kampene, hvor der ellers er gratis adgang, siger han.

En anden mulighed er et arrangement i samarbejde med Boddum-Ydby Friskole, hvor parrets ældste går:

- På skolen er de gode til at finde på noget, siger han.

Tolk for nyankommet flygtning

Men allerede inden Konstantin Polishkevich havde forladt kampagnebutikke, fik han hjulpet to af sine landsmænd. Han kunne nemlig fungere som tolk og hjælper for en ukrainsk kvinde, der sammen med sin datter lige er ankommet til Thisted som flygtning.

I øvrigt har initiativet i Thy fået opbakning fra erhvervsminister Simon Kollerup (S), der torsdag eftermiddag besøgte to Thy-virksomheder, som også har gang i hjælpeaktioner i forhold til Ukraine, nemlig Strandet i Vorupør og CSK i Thisted.

Thy for Ukraine kan støttes via hjemmesiden www.thyforukraine.dk, hvor man både kan oprette arrangementer og donere penge.