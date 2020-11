Nordjysk minkformand: Det er slut

SUNDBY:Den verdensomspændende coronapandemi udsprang efter alt at dømme fra en flagermus på et marked for vilde dyr i Wuhan, Kina.

I juni i år var smitten nået til en minkfarm mellem Sindal og Tolne i Hjørring Kommune, hvorfra virus bredte sig - og muterede.

Og er nordjyske minkfarme nu epicentret for en variant af covid-19, der truer verdenssundheden?

Det frygter danske myndigheder, og derfor viste statsminister Mette Frederiksen (S) ingen nåde, da hun onsdag eftermiddag kl. godt 16 leverede det endelige knock-out til en i forvejen groggy dansk minkbranche på et opsigtsvækkende og dybt bekymrende pressemøde, hvorfra en række nøglepersoner deltog virtuelt.

Meldingen var ikke til at misforstå. Samtlige ca. 17 millioner danske mink skal aflives hurtigst muligt, og det skal ske med hjælp fra militæret, beredskabet, politiet og minkbranchen selv styret og koordineret af Den Nationale Operative Stab under ledelse af Rigspolitiet.

Region Nordjylland - bedrifter i alt Grafik: Jette Klokkerholm

I Sundby Thy overværede Ole Bakke pressemødet. Han er relativt ny formand for Nordjysk Pelsdyravlerforening. Han har selv været smittet med covid-19, og i weekenden fik han aflivet alle ca. 15.000 mink på den farm, han er vokset op med og for fem år siden overtog fra sin far.

Ole Bakkes minkfarm ligger på Håbets Vej ved Sundby i Thy. Men håb for den danske minkbranche er der ikke meget tilbage af hos formanden for de nordjyske pelsdyravlere.

Det ligner et farvel til 1137 danske minkfarme - heraf 352 i Nordjylland. Og et farvel til tusindvis af arbejdspladser og et erhverv, der i årtier har eksporteret for milliarder af kroner.

- Det er slut. Det er det. Det må vi erkende, konstaterer en trist Ole Bakke efter pressemødet.

- Jeg tror, alle minkavlere sidder mere eller mindre forstummet rundt om i deres stuer uden at vide, hvad de skal gøre. For mig, der har haft en smittet farm, er det stadig hårdt, men for avlere på Sjælland eller Lolland, der skal slå deres dyr ned, fordi der er smitte i Jylland - det må være hårdt, siger Ole Bakke.

Er det her dødsstødet til minkavl i Danmark?

- Det er det i hvert fald lige nu. Og vi ved ikke, hvordan vi skal kunne få det i gang igen. Hvis alle mink i Danmark skal væk, så skal vi importere nogen, og de vil jo skulle komme fra lande, hvor de har sygdom, som vi i Danmark har bekæmpet i årevis. Det bliver op ad bakke.

Hvad tænker du om, at de siger, at en virus har muteret så meget i mink, at det kan true verdens sundhed?

- Jeg er ikke klog nok til at vurdere, hvad de mener. Der er jo ikke mange, der kan forstå det, Kåre Mølbak forklarer, så det må andre vurdere. Men det lyder vildt. Det gør det, siger Ole Bakke.

På pressemødet blev myndighederne spurgt, om ikke det her er en overreaktion. Hvad synes du?

- Jeg synes også, det er en overreaktion. Men hvis det er den eneste mulighed, de ser, så kan vi ikke kæmpe imod det. Folkesundheden kommer først, og det vi vi selvfølgelig ikke spænde ben for, understreger Ole Bakke.

Trods regeringens løfter om kompensationer til minkbranchen, så er fremtidsudsigterne dystre. Masser af arbejdspladser vil gå tabt, og Danmark mister et eksporterhverv, som gennem tiden har skaffet milliarder af kroner til dansk økonomi.

Hvad med dig selv - hvad skal du lave nu?

- Det ved jeg simpelthen ikke. Fremtiden er usikker. På en uge har de taget af minkfarme i Thisted Kommune, så bare heroppe er det mange mennesker, der skal ud at finde nyt arbejde, sukker den 48-årige minkformand.