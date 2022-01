Nordjysk racerkører klar til Daytona

SENNELS:Efter et travlt år med racerløb på tre kontinenter lægger Danmarks hurtigste thybo stærkt fra land i 2022 med deltagelse i et af verdens største 24 timers racerløb. Det køres på den amerikanske Daytona-bane 29-30. januar.

Det fortæller Malthe Jakobsen Motorsport i en pressemeddelelse.

Det er det amerikanske team, Sean Creech Motorsports, som har fået den hurtige dansker på holdet til årets løb. Med to sæsoners erfaring med den franske Ligier LMP3-racer kommer Malthe Jakobsen med ekspertviden om bilen, og det er ellers ikke uerfarne kørere, som han skal dele bilen med.

Blandt kørerne er den portugisiske racerkører João Barbosa, som med tre sejre på Daytona og tyve års erfaring som professionel racerkører er et stærkt kort. Også det britiske talent, Seb Priaulx, er at finde i bilen.

- Jeg glæder mig helt vildt til at starte året ud med mit første 24 timers-løb, som samtidig er ét af de største i hele verden. Jeg testede på banen med teamet i december måned, og selvom banen rent teknisk ikke er så stor en udfordring, kommer jeg til at lære en masse om at holde bilen kørende i et helt døgn, fortæller Malthe Jakobsen, som allerede har fået de første gode råd:

- Jeg fik at vide, at på Daytona handler det ikke så meget om at køre de hurtigste omgangstider. Dem, som løber med sejren, er dem, som har holdt sig ude af uheld og tekniske problemer. Det bliver en stor oplevelse, siger han i pressemeddelelsen.

Allerede midt på måneden rejser thyboen afsted til Florida. Forberedelserne starter weekenden inden løbet med ROAR Before The 24, som består af masser af træningsomgange og et halvanden times kvalifikationsløb, der afgør startrækkefølgen til 24 timers-løbet. For Malthe Jakobsens vedkommende er forventningerne i stor grad fokuseret på læring:

- Vi har et rigtig godt kører-lineup, så hvis vi kan holde os fri af uheld tror jeg at vi kan gøre det godt i LMP3-klassen. Når det er sagt, så er det mit første 24 timers-løb, og jeg kommer for at lære så meget som muligt omkring strategi, udholdenhed og mig selv under de her vilkår. Så kan vi bare håbe, at der kommer lidt sølvtøj med hjem i kufferten, siger Malthe Jakobsen.

Malthe Jakobsen vandt det danske Formel 4-mesterskab i 2019 og har i de seneste to sæsoner deltaget i European Le Mans Series, Asian Le Mans Series og udvalgte løb i det amerikanske IMSA Weathertech Sportscar Championship.

ROAR Before The 24 og selve 24 timers-løbet på Daytona vises på Viaplay og TV3 Max.