Nordjysk sygehus sparer dyner til nyrepatienter væk

Det vil fra 1. oktober ikke længere være muligt som dialysepatient på sygehuset i Thisted at låne en dyne eller et tæppe under dialysebehandlingen.

Det skriver TV Midtvest.

I et brev fra Region Nordjylland fremgår det, at regionen står overfor store besparelser, hvorfor dyner og tæpper vil blive sparet væk.

- En dyne koster cirka 100 kroner i forbrug, vask, transport med mere, og en patient bruger en dyne ved hver dialyse tre gange om ugen, så det bliver til cirka 300 kroner per patient.

Sådan lyder det i et skriftligt svar til mediet fra chefsygeplejerske på Nyremedicinsk Afdeling ved Aalborg Universitetshospital Jonna Borg.

Det svarer til en besparelse på omkring 100.000 om året.

/ritzau/