Nordjyske efterskoleelever involveret i uheld i Norge

GOL/SKYUM:Omkring 200 elever fra Skyum Idrætsefterskole fik en brat opvågning, da de natten til fredag var på vej hjem fra skitur i det norske.

Forstander Svend Hagelskjær fra Skyum Idrætsefterskole bekræfter, at tre busser og en minibus, som skulle køre eleverne til færgen i Larvik stødte ind i hinanden, da vejen i det glatte føre pludselig blev blokeret af en forankørende lastbil, som gled ud og satte sig på tværs af vejen.

Uheldet skete på riksvei 52 ved Robru i Gol Kommune, skriver norske Dagbladet.

I alt var to lastbiler, tre busser og minibussen involveret i uheldet.

Operationsleder i det sydøstlige politidistrik, Erik Gunderød siger til den norske avis, at der var spejlblankt på stedet.

Forstanderen på Skyum Efterskole blev ringet op ved 2-tiden natten til fredag.

- Heldigvis er alle sluppet heldigt fra uheldet, men det er en træls måde at slutte turen af på, siger Svend Hagelskjær og henviser til, at der kun er sket materielle skader ved uheldet.

Han er ikke i tvivl om, at det alligevel har været et chok for mange af eleverne og lærerne.

- Især for dem, der har siddet og sovet, da uheldet skete, siger han.

Elever og lærere har fået tilbudt krisehjælp, men Svend Hagelskjær ved ikke, om nogen af dem har taget imod tilbuddet.

- Vi er bare lykkelige for, at ingen er kommet til skade, siger han.

Elevernes forældre er via skolens intranet løbende blevet informeret om situationen i det norske.

- Og de er selvfølgelig også blevet ringet op af deres børn, fortæller forstanderen.

Eleverne blev efter uheldet indlogeret på et hotel i Gol, hvor de har fået lidt nattesøvn, inden de her til formiddag bliver afhentet af norske busser, som fragter dem til færgen i Larvik.