Nordthy brager mod oprykning

HJallerup 2

Nordthy IF

33-37

Håndbold, 3. division herrer

HJALLERUP:Nordthy har haft en fornem sæson i håndboldens 3. division, hvor de inden torsdagens kamp på udebane mod Hjallerup indtog 1. pladsen med et point ned til Bjerringbro på 2. pladsen. Thyboerne fik dog udbygget deres forspring i toppen til tre point, efter at de torsdag vandt med 37-33 over Hjallerup. De to point gør, at Nordthy blot skal have tre point i deres sidste fire kampe for at sikre sig direkte oprykning til 2. division.

- Vi var i kontrol det meste af kampen. Deres langsomme tempo gjorde dog, at vi faldt lidt i søvn. Generelt havde vi svært ved at holde dampen oppe, siger Nordthy-træner Kasper Boesen.

Fra kampens start var det tydeligt, at Nordthy var det bedste af de to hold. Udeholdet havde nemt ved at komme frem til scoringer, mens truslerne fra Hjallerup var begrænset til to spillere. I offensiven havde Nordthy nemt ved at spille sig frem til scoringer, og når det ikke lykkedes, så kunne holdet bruge deres store bredde til at bringe frisk blod ind på banen. De gode betingelser for thyboerne gjorde dog også, at mandskabet til tider tog lidt for let på sagerne i defensiven. Efter første halvleg førte Nordthy med 20-16.

Efter pausen fortsatte kampbilledet med langsomt Hjallerup-spil og et Nordthy-hold, der aldrig helt kom op i gear defensivt. Nordthy havde faktisk mange chancer for at gøre det helt onde ved Hjallerup men grundet tekniske fejl og afbrændere, så måtte Nordthy tage til takke med en sejr på 37-33.

- Vi kunne have vundet med flere mål, men vi lavede nogle mærkelige aktioner til sidst, siger Kasper Boesen, der nu ser frem til de afgørende kampe i sæsonen.

- En oprykning ville jo være historisk for klubben, og vi går selvfølgelig efter det, men tager samtidig en kamp ad gangen. Nu har vi en svær kamp hjemme mod Tornby på lørdag, hvor vi håber på at se mange folk på lægterne, siger Kasper Boesen.

Pausestilling: 16-20

Mål: Frederik Holm Madsen 9, Simon Skadhauge 8, Emil Skadhauge 5, Nikolaj Svoldgaard 5, Morten Jensen 4, Rasmus Rokkjær 4, Daniel Rokkjær 1 og Magnus Møller 1.