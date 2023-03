Nordthy fik et point efter intens kamp

SENNELS:Der var smæk for skillingen, da Nordthy tirsdag aften mødte formstærke Bjerringbro på hjemmebane i 2. division. Gæsterne kom med tre sejre i træk i baggagen, hvoraf den ene var en sejr over Mors-Thy 2. Begge hold kom blæsende ud til opgøret, og efter en intens og omskiftelig kamp delte de to hold i porten efter 21-21.

- Det var en rigtig sjov og intens kamp. Bjerringbro kom med et stort tryk, men vi stod imod og spillede en rigtig god forsvarskamp, siger Nordthy-træner Kasper Boesen.

Fra kampens start forsøgte Bjerringbro at presse Nordthy i bund, og særligt Bjerringbros højre side var et fokuspunkt. Nordthy svarede igen på Bjerringbros tryk ved at dække godt op i forsvaret, hvilket hjalp målvogter Kasper Søndergaard med at få godt fat i målet. I fraværet af den defensive krumtap Magnus Møller fandt Claus Dalgaard og Dres Johansen frem til en god synergi i defensiven. I den anden ende af banen kom thyboerne frem til gode og store chancer, men for ofte blev der misbrugt på en velspillende keeper fra Bjerringbro. Efter første halvleg førte Nordthy med 10-9.

I anden halvleg forsatte kampbilledet med høj intensitet og skiftende føringer til begge mandskaber. I midten af anden halvleg virkede det dog til, at Bjerringbro havde knækket koden rent offensivt. Gæsterne havde nemmere ved at komme til deres scoringer, mens Nordthy fortsat misbrugte for mange store chancer på gæsternes keeper. Med godt fem minutter tilbage af kampen havde Bjerringbro trukket en smule fra. I et forsøg på at komme tilbage i kampen valgte Nordthy at gå frem i et mere offensivt forsvar, hvor fokus var på at holde styr på gæsternes højre side. Det lykkedes, og Nordthy fik indhentet Bjerringbro. Ved stillingen 21-21 og med 50 sekunder tilbage af kampen havde Nordthy bolden på egne hænder. I et forsøg på at afgøre kampen blev der dog dømt en angrebsfejl mod hjemmeholdets Frederik Holm Madsen, og med 15 sekunder tilbage af kampen fik Bjerringbro heller ikke scoret, og derfor endte kampen 21-21.

- Jeg står tilbage med en lidt bitter følelse, for vi brændte lidt for meget og havde mulighederne for at tage sejren. Men omvendt kæmpede gutterne godt for det, og der blev virkelig gået til stålet, siger Kasper Boesen.