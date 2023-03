Nordthy fik sejren i sidste sekund

SENNELS:Som oprykker har Nordthy leveret en kraftpræstation i denne sæsons 2. division. Thyboerne har leveret så godt, at holdet fra Sennels med to sejre i de sidste to kampe vil være sikret en placering i top 5 i en 2. division med flere stærke hold. Lørdag skulle Nordthy op mod Hjallerup, og den kamp vandt Nordthy med 28-27 efter et sandt drama.

- Vi havde revanche til gode fra sidst mod Hjallerup. I dag fik vi fundet lidt mere stabilitet i vores spil sammenlignet med sidste kamp, siger Nordthy-træner Kasper Boesen.

Fra kampens start kom Nordthy skidt fra start, og det virkede til, at thyboerne spillede med håndbremsen trukket. Nordthy kom bagud med 0-3, og der gik syv minutter, før Nordthy fik scoret. Fra kampens start havde Nordthy valgt en offensiv forsvarsformation, men efter et kvarter af kampen valgte hjemmeholdet at gå mere fladt til værks. Det havde positiv effekt, for Nordthy begyndte at lave flere frikast, og samtidig kom Rasmus Chrisander i gang i målet. Mod slutningen af første halvleg havde Nordthy fået vendt skuden, og til halvleg var hjemmeholdet foran med 16-14.

I anden halvleg fortsatte Nordthy med at være det bedste hold, og værterne førte i det meste af anden halvleg. Mod slutningen af kampen fik Hjallerup så halet ind på Nordthy. Nordthy havde problemer med at løse Hjallerups offensive forsvar, og som konsekvens af det fik Hjallerup udlignet til 27-27. Ved stillingen 27-27 var Nordthy i boldbesiddelse, men hjemmeholdet havde svært ved at komme frem til en afslutningen. Med tre sekunder tilbage tog fløjspiller Mathias Larsen så sagen i egen hånd, og fra en position mellem fløj og back kunne han se sit forsøg gå i mål til stor forløsning for hele hallen.

- Normalt vil jeg kalde Mathias Larsens afslutning for hovedløs, men på en eller anden måde kom den i mål, og det var vanvittigt forløsende, siger Kasper Boesen.

Vemodigt farvel til træneren

Lørdagens kamp var den sidste hjemmekamp i sæsonen for Nordthy, der afslutter deres sæson på lørdag i en udekamp mod Aars. Lørdagens kamp var dog den sidste for træner og klubmand Kasper Boesen, der efter godt og vel otte år i spidsen for Nordthy har valgt at stoppe som træner grundet tidspres. Kasper Boesen har været med til at tage Nordthy fra serie 2 til 2. division, så det var meget vemodigt for ham, at lørdagens hjemmekamp var den sidste for ham som træner foran eget publikum.

- Det var en vemodig kamp, hvor min familie var der, og så var der mødt 250 mennesker op i hallen. Det er vildt, at 250 mennesker har lyst til at bruge deres lørdag eftermiddag på at komme og se os. Det siger bare noget om det lokalsamfund, vi har herude, og det elsker jeg at være en del af, siger Kasper Boesen.