Nordthy hænger på i toppen

Tornby IF

Nordthy IF

22-24

Håndbold, 3. division herrer

TORNBY:Nordthy har fået en god start på sæsonen i 3. division, hvor det er blevet til fem sejre i seks kampe. Søndag tog thyboerne så sæsonens sjette sejr, da de vandt med 24-22 på udebane mod Tornby. Med søndagens sejr kravler Nordthy op på en delt 1. plads i tabellen.

- Det var rigtig grimt, men drengene kæmpede røven ud af bukserne. Det blev rodet, og vi brændte lidt for meget, men det kendetegner jo også et tophold, at man vinder på de dårlige dage, siger Nordthy-træner Kasper Boesen.

Fra kampens stort havde thyboerne problemer med at få styr på Tornbys offensiv, og i den anden ende brændte Nordthy for meget. Thyboerne viste dog god vilje og gav aldrig op. Til halvleg var Nordthy bagud med 9-11.

Fra anden halvlegs start valgte Kasper Boesen at sætte Rasmus Chrisander på mål, og det viste sig at være en god ide. Rasmus Chrisander lagde nemlig ud med tre redninger i træk, og så gik Nordthy fra 9-11 til 12-11. Som halvlegen skred frem, fortsatte Rasmus Chrisander det gode spil. Dog havde udeholdet svært ved at få deres spil at flyde. Grundet lidt hakkende angrebsspil og for mange afbrændere trak Nordthy aldrig for alvor fra. I kampens døende minutter viste Kasper Boesens tropper dog koldblodighed og vandt med 24-22.

- Heldigvis gjorde vi arbejdet færdigt, siger Kasper Boesen, der glæder sig over, at hans hold ligger på en delt 1. plads.

- Det er jo over vores målsætning, så det jo mega fedt. Vi har dog fortsat nogle ting, som vi kan arbejde på, siger han.

Pausestilling: 11-9

Mål: Frederik Madsen 6, Jens Djernes 4, Benjamin Pujol 3, Simon Skadhauge 3, Morten Jensen 2, Claus Dalgaard 2, Nikolaj Svoldgaard 2 og Rasmus Rokkjær 2,