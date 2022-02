Nordthy IF fik point i tæt topbrag

SENNELS:Tirsdag aften var der dækket op til topbrag i 3. Division, da rækkens nummer et Nordthy IF hjemme tog imod andenpladsen fra Bjerringbro FH. Det blev et rigtigt topopgør, der bølgede frem og tilbage med spænding til det sidste, men som endte med, at de to hold måtte nøjes med et point hver.

- Vi var spændte og en smule nervøse inden kampen, fordi det var et rigtig godt hold, vi mødte i dag. Så jeg havde gerne solgt kampen for en uafgjort før opgøret, siger Kasper Boesen, der er træner for Nordthy IF.

I første havleg var det hjemmeholdet fra Nordthy IF, som var bedst, hvor især angrebsspillet flød. Det gav dem en føring på fire mål, men mod slutningen af halvlegen blev de ramt af et par to-minutters udvisninger, som gjorde, at Bjerringbro FH kom tilbage. Dermed gik Nordthy IF til pause kun foran med et mål, 16-15.

Efter pausen var det til gengæld gæsterne, som kom bedst ud og fik en føring på tre mål.

- I starten af anden halvleg var vi lidt på hælene, og vi fandt aldrig momentum, og det gjorde, at vi havde svært at indhente føringen. Men vi blev ved med at fighte og kæmpede os langsomt tilbage i opgøret, siger Kasper Boesen.

Med få minutter igen lykkedes det for Nordthy IF at udligne til 30-30, og i kampens sidste angreb havde de også muligheden for at tage sejren. Men der blev ikke scoret yderligere, og derfor endte kampen 30-30.

- Jeg synes, vi spillede en rigtig god kamp i dag. Selvfølgelig ville vi gerne have haft sejren, men vi er absolut tilfredse med det ene point, siger Kasper Boesen.

Resultatet betyder, at Nordthy IF fortsat ligger nummer et i 3. Division med 23 point for 13 kampe. Bjerringbro FH følger efter med samme antal point, men har spillet to kampe mere.

Kampfakta:

Håndbold, 3.Division

Nordthy IF

Bjerringbro FH

Resultat: 30-30

Pausestilling: 16-15

Mål: Frederik Holm Madsen 9, Simon Skadhauge 5, Mathias Larsen 5, Rasmus Rokkjær 4, Emil Skadhauge 2, Benjamin Pujol 1, Claus Dalgaard 1 og Morten Jensen 1.