Nordthy IF går på juleferie med nederlag

HJALLERUP:Efter et mere end godkendt efterår skulle Nordthy IF fredag spille sidste kamp i 2022, da de på udebane mødte Hjallerup IF i 2. Division. Det blev ikke den afslutning på året, som thyboerne havde håbet, da de tabte 25-32.

- Vi var godt forberedte på en god modstandere, men vi ramte aldrig 100 procent i dag, siger træner for Nordthy IF, Kasper Boesen.

Nordthy IF fik en skidt start på kampen, og der skulle gå mere end otte minutter, før de fik deres første scoring. Heldigvis for gæsterne havde de stået godt i forsvaret og kun tilladt Hjallerup IF at score to gange.

Men spillet blev bedre for Nordthy IF, og de fik udlignet til 3-3. Herefter fulgte en lang periode, hvor de to hold fulgtes ad.

- Det var aldrig godt over hele linjen. Når vi stod godt i forsvaret, havde vi problemer med at score og omvendt, siger Kasper Boesen.

De to hold gik til pause ved stillingen 18-16.

Efter pausen fortsatte kampbilledet. Hjallerup IF bragte sig foran, men Nordthy IF kæmpede sig tilbage hver gang.

Desværre for Nordthy IF måtte Frederik Holm Madsen udgår med en skade med et kvarter igen. Gæsterne fortsatte med at kæmpe, men kunne ikke følge med de sidste minutter. I kampens afslutning trak Hjallerup IF fra og vandt dermed med syv 32-25.

- Jeg synes ikke, at resultatet er retvisende for kampen, og på en god dag, hvor vi leverer 100 procent, kan vi også godt vinde, siger Kasper Boesen.

Nordthy IF går på julepause med 13 point i 11 kampe.

- Det er en irriterende måde at slutte af på, fordi set over hele efteråret havde vi fortjent bedre, siger Kasper Boesen.