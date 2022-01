Nordthy IF kæmpede hårdt og vandt med et mål

STØVRING:Søndag eftermiddag genoptog Nordthy IF sæsonen i 3. Division efter julepausen. Det gjorde de på udebane mod Støvring Håndbold i en tæt kamp, som bølgede frem og tilbage. Men til sidst var det gæsterne fra Nordthy IF, som kunne juble over en sejr på 27-26 og to point på kontoen,

- Det har været en lang pause, og vi har ikke haft mulighed for at træne ordenligt sammen på grund af corona. Så vi spillede ikke en specielt god kamp i dag, men vi formåede heldigvis alligevel at vinde, siger træner for Nordthy IF, Kasper Boesen.

Første halvleg var meget tæt, hvor Nordthy IF havde svært ved at få spillet til at hænge sammen. De to hold skiftedes til at tage føringen, men der var aldrig nogen, som slog et hul på mere end to mål. Og da der blev fløjtet til pause, var det hjemmeholdet fra Støvring Håndbold, som havde en føring på et enkelt mål, 13-12.

- I de perioder, hvor vi stod godt i forsvaret, havde vi svært ved at score, og omvendt fik vi ikke tacklet ordeligt i forsvaret i de perioder, hvor angrebsspillet flød. Så i dag savnede jeg en helstøbt god indsat i begge ender af banen, siger Kasper Boesenog fortsætter:

- Der var faktisk mange gode ting i vores spil, men de var bare alt for spredt kampen igennem, så vi fik aldrig rigtig momentum i spillet.

Efter pausen fortsatte kampbilledet fra første halvleg. Dog fik Nordthy IF en tremålsføring efter ti minutter i anden halvleg og havde mulighed for at føre med fire og dermed slå et lille hul. Men den mulighed udnyttede de ikke, og kampen fortsatte med at bølge frem og tilbage.

Det kampbillede fortsatte til slutningen af kampen, og her var det Nordthy IF, som trak det længste strå og scorede det afgørende mål til 26-27.

- Det minder meget om de kampe, vi spillede før jul, hvor vi ikke spillede vores bedste, men alligevel vandt. Så jeg er tilfreds med at vin trods alt vandt og fik to point, men vi har meget at forbedre, siger Kasper Boesen.

Med sejren ligger Nordthy IF stadig med i den sjove ende af tabellen i 3. Division, hvor de har fået 20 point i 11 kampe.

- Selvom vi ikke spillede vores bedste kamp, så viser vi alligevel, at vi er et godt håndboldhold, når vi kan vinde de kampe, siger Kasper Boesen.

Kampfata:

Håndbold, 3. Division

Støvring Håndbold

Nordthy IF

Resultat: 26-27

Pausestilling: 13-12

Mål: Frederik Holm Madsen 7, Brian Pedersen 7, Rasmus Rokkjær 4, Jens Djernes 2, Claus Dalgaard 2, Nikolaj Svoldgaard 2, Morten Jensen 1, Magnus Møller 1 og Mathias Larsen 1.