Nordthy IF tilbage på sejrssporet

SKIVE:Nordthy IF har haft en svær periode i 2. Division, hvor de har mødt tre tophold i de seneste tre kampe. Torsdag aften skulle thyboerne tilbage på sejrssporet, da de mødte et af bundholdene, Skive FH. Det gjorde de i fornem stil, da de satte sig på kampen og vandt overbevisende 36-24.

- Vi har før haft problemer mod hold, hvor vi er klare favoritter, så vi var lidt spændte inden, men i dag synes jeg, vi løste det virkelig flot, siger træner for Nordthy IF, Kasper Boesen.

Fra kampens start stod der Nordthy IF på det meste. De kom til gode chancer i næsten hvert eneste angreb, og i forsvaret tillod de ikke meget.

Nordthy IF tog en tidlig føring på to mål, og som første halvleg skred frem blev den udbygget mere og mere.

De to hold gik til pause ved stillingen 13-18.

- Fra kampens start synes jeg, at vi var i kontrol og spillede på et godt niveau, og det gjorde vi næsten hele kampen igennem, siger Kasper Boesen.

Efter pausen fortsatte kampbilledet, og Skive FH kunne ikke komme igennem Nordthy IF forsvaret.

Som anden halvleg skred frem var det et spørgsmål om sejrens størrelse. Nordthy IF tillod kun 10 mål imod i anden halvleg, indtil der manglede fire minutter. Her sløsede thyboerne en smule, og det gav fire scoringer til hjemmeholdet.

Det ændrede dog ikke på, at Nordthy IF vandt en stensikker sejr på 36-24.

- Det var rart at få to point igen, og så viste vi, at vi har lært noget fra de tre svære kampe, vi har spillet, siger Kasper Boesen.

Nordthy IF har fået syv point i syv kampe i 2. Division.