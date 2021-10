Nordthy IF vinder igen

SENNELS:Nordthy IF fortsætter de gode takter, og lørdag blev det til endnu en sejr i 3. Division. Thyboerne fik besøg af Støvring Håndbold, som de slog 27-24.

- Vi havde snakket om inden kampen, at vi skulle blive ved i kampen og få styr på det sidste kvarter af begge halvlege, hvor vi i de første kampe er faldet i kadence, siger træner for Nordthy IF, Kasper Boesen.

Men lørdag startede Northy IF svagt ud og var bagud, indtil der var spillet 10 minutter. Herefter begyndte de at få styr på kampen og kom tilbage i kampen, og de to hold gik til pause ved stillingen 15-13.

- Vi fandt ud af, hvordan vi skulle stå i forsvaret, og vi kom foran. De føring udbyggede vi ligeså langsomt til pausen, siger Kasper Boesen.

I anden halvleg havde Nordthy IF svært ved at slå hul, og de to hold skiftedes til at score.

- De prøvede flere forskellige ting, men vi løste det fint. Vi spillede os også frem til mange store chancer, men vi brændte desværre for meget i dag, siger Kasper Boesen og fortsætter:

- Jeg har efterlyst, at vi brugte vores fløje noget mere. Det gjorde vi i dag, men vi havde svært ved at score fra fløjene i dag, siger Kasper Boesen. Men Støvring Håndbold formåede aldrig at indhente Nordthy IF’s føring, og derfor endte det med en sejr til hjemmeholdet på 27-24.

- Hvis vi havde scoret på vores chancer, havde det været anderledes sikkert. Vi mødte et udemærket hold og spillede ikke altid for prangende, men kæmpede os til en god sejr, siger Kasper Boesen.

Kampfakta:

Håndbold, 3. Division

Nordthy IF

Støvring Håndbold

Resultat: 27-24

Pause: 15-13

Mål: Simon Skadhauge 11, Frederik Holm Madsen 7, Rasmus Rokkjær 2, Benjamin Pujol 2, Claus Dalgaard 1, Magnus Møller 1, Morten Jensen 1, Esben Thøgersen 1 og Jens Djernes