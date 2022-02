Nordthy IF viste klassen i intens lokalbrag

SENNELS:Der var dømt herrefight lørdag eftermiddag, da de to lokalrivaler fra Nordthy IF og Nors BK mødte hinanden i 3. Division. Begge hold gav alt, hvad de havde, men det var hjemmeholdet fra Nordthy IF, som havde et ekstra niveau og vandt kampen 26-19.

- Det var en kamp, vi havde glædet os til. Der er altid garanti for en god kamp, når Nordthy IF og Nors BK mødes, og i dag var der også masser af fight og intensitet. Men jeg synes, at vi viste, at vi havde et gear ekstra og en bredere bænk, så vi kunne blive ved med at presse på, siger træner for Nordthy IF, Kasper Boesen.

- Det var en kamp med masser af nerve. Vi var godt med i første halvleg, men igen brænder vi for mange chancer, siger Anders Heshe, som er træner for Nors BK.

Det var Nordthy IF, som tog føringen i første halvleg, men Nors BK var aldrig mere end et par mål efter. Men med fem minutter igen af første halvleg blev Nors BK yderligere udfordret, da Laurits Jensen fik rødt kort for en hård tackling.

Efter pausen var Nors BK i problemer, da de havde meget svært ved at score. Det betød, at Nordthy IF fik gode betingelser og øgede føringen mere og mere. Nors BK fik hul på scoringener igen, men de var for langt bagud til at kunne indhente Nordthy IF.

Derfor endte det med en sikker syv-måls sejr til Nordthy IF.

- Vi gav alt, hvad vi havde og leverede også godt forsvarsspil, men igen er det i angrebet, at vi fejler, siger Anders Heshe, som fremhæver målmand Niklas Svendsen samt Sune Brink for deres præstationer.

- Vi er meget tilfredse med dagens sejr. Alle spillere holdt aftalerne, og vi følte, at vi var i kontrol, siger Kasper Boesen.

Kampfakta:

Håndbold, 3. Division

Nordthy IF

Nors BK

Resultat: 26-19

Pausestilling: 12-9

Mål for Nordthy IF: Simon Skadhauge 8, Frederik Holm Madsen 3, Rasmus Rokkjær 4, Emil Skadhauge 4, Morten Jensen 4, Nicolaj Svoldgaard 2 og Claus Dalgaard 1.

Mål for Nors BK: Sune Brink 6, Thomas Schmidt 5, Mikkel Sand 3, Dres Johansen 3, Lars Nielsen 1 og Kasper Gravesen 1.