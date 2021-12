Nordthy overvintrer på førstepladsen

SENNELS:Lørdag eftermiddag var Nordthy IF i aktion for sidste gang i 3. Division på denne side af nytår. Det blev en god afslutning for thyboerne, der hjemme slog Fjerritslev IF 30-26. Det resultat betyder, at Nordthy IF går på juleferie på førstepladsen med fire point ned til nærmeste forfølger.

- Det er selvfølgelig dejligt, at vi ligger nummer et, men jeg har faktisk tit følt, at vi i mange kampe kunne spille bedre. Så det giver gode forhåbninger for foråret, fordi jeg mener, vi har et niveau mere på, siger træner for Nordthy IF, Kasper Boesen.

Selve kampen mod Fjerritslev IF var til tider rodet for hjemmeholdet. Nordthy IF kom fint fra start og kom hurtigt foran med et par mål. Den føring holdt de til pause, hvor de var foran 17-13.

- I pausen snakkede vi om, at vi skulle justere lidt i angrebet, fordi vi havde brændt lidt for meget. Men det gjorde overhovedet ikke, siger Kasper Boesen.

Efter pausen gik Nordthy IF i stå og begyndte at lave mange tekniske fejl. Det betød, at Fjerritslev IF kom tilbage og fik udlignet til 20-20.

- Fjerritslev gjorde det svært for os i dag, og de var godt forberedte, siger Kapser Boesen.

Efter et kvarter af anden halvleg begyndte spillet igen at hænge sammen for Nordthy IF. Samtidig løb gæsterne tør for kræfter, så thyboerne kunne langsomt køre sejren hjem.

- Det var ikke vores bedste kamp, og til tider var det heller ikke kønt, men vi fik sejren, og det er det vigtigste, siger Kasper Boesen, der ser tilbage på den første halvsæson med tilfredshed.

- Vi havde en målsætning inden sæsonen, der hed top fire. Så at vi ligger nummer et med fire point ned, det kan vi kun være yderst tilfredse med.

Kampfakta:

Håndbold, 3. Division

Nordthy IF

Fjerritslev IF

Resultat: 30-26

Pausestilling: 17-13

Mål: Jens Djernes 7, Frederik Holm Madsen 5, Mathias Larsen 5, benjamin Pujol 5, Simon Skadhauge 3, Brian Pedersen 2, Rasmus Rokkjær 1, Claus Dalgaard 1 og Emil Skadehauge 1.