Nordthy sled sig til sejr

NIBE:Nordthy IF ligger godt til i toppen af 3. Division, og torsdag aften tog thyboerne endnu en vigtig sejr. Det gjorde de på udebane mod Nibe HK i en kamp, som Nordthy IF vandt 29-24.

- Det var en svær udekamp at spille på en torsdag aften. Vi spillede ikke vores bedste kamp, men vi er meget glade for de to point, siger træner for Nordthy IF, Kasper Boesen.

Nordthy IF fik ikke den bedste start på kampen og brændte generelt for mange chancer. Men som halvlegen skred frem, hang spillet bedre sammen, og thyboerne gik til pause foran med 12-10.

- Vi kom til chancerne i starten af kampen, men vi brændte nogle store chancer, og vi burde have scoret langt flere, end vi gjorde, siger Kasper Boesen og fortsætter:

- I pausen talte vi om, at hvis vi ikke kunne spille kønt, så måtte vi fighte sejren hjem, og det synes jeg, at vi gjorde i anden halvleg.

I anden halvleg blev spillet bedre for Nordthy IF. De trak langsomt fra, men indsatsen blev aldrig helstøbt.

- Vi havde svært ved at levere godt i begge ender af banen. Mange gange spillede vi rigtig godt, men vi sidder med en følelse, at der manglede det sidste, siger Kasper Boesen.

Det endte med en sejr til Nordthy IF på 29-24. Dermed ligger Nordthy IF fortsat nummer et i 3. Division med 27 point efter 13 kampe.

- Vi er glade for sejren i dag, men der skal andre boller på suppen til næste kamp, fordi vi kan ikke forvente at vinde, når vi spiller halvdårligt, siger Kasper Boesen.

Kampfakta:

Håndbold, 3. Division

Nibe HK

Nordthy IF

Resultat: 24-29

Pausestilling: 10-12

Mål: Simon Skadhauge 8, Frederik Holm Madsen 5, Emil Skadhauge 5, Rasmus Rokkjær 5, Mathias Larsen 2, Jens Djernes 2, Magnus Møller 2 og Morten Jensen 1.