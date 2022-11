Nordthy sled sig til to point mod Bjerringbro

BJERRINGBRO:I sidste spillerunde delte Nordthy tæv ud i 2. division, da de bankede Skive med 36-24. Søndag skulle thyboerne så forsøge at følge op på det resultat, da de på udebane mødte Bjerringbro. Selvom det ikke blev til en storsejr, så knoklede Nordthy sig til to point, eftersom de vandt med 31-30. Efter første halvleg lignede det dog ikke, at Nordthy ville vinde kampen, men en god anden halvleg gav altså de to point.

- Vi havde problemer i forsvaret i første halvleg, men vi fik bedre styr på det efter pausen. Kasper Søndergaard i målet kom også ind og leverede nogle store redninger på vigtige tidspunkter, siger Nordthy-træner Kasper Boesen.

Nordthy kom godt fra start, og thyboerne havde relativt nemt ved at komme til mål, og derfor kom gæsterne foran med 6-3. Derfra blev holdets attitude dog mere tilbagelænet, hvilket medførte, at Bjerringbro kom i teten. Det helt store problem for udeholdet var deres defensiv, hvor man forsøgte sig med forskellige konstellationer. Med 10 minutter tilbage af første halvleg kom Kasper Søndergaard ind i målet, og han bød ind med flere gode redninger. Han kunne dog ikke forhindre, at Nordthy var bagud med 13-16 til halvleg.

I starten af anden halvleg havde Nordthy fået stabiliseret deres forsvar, og samtidig fortsatte Kasper Søndergaard med at byde ind med store redninger på helt frie skud. Efter 10 minutter af anden halvleg havde Nordthy fået indhentet Bjerringbros føring, og efterfølgende tog thyboerne føringen. Nordthy havde flere muligheder for at hægte Bjerringbro af i det sidste kvarter af kampen, men hjemmeholdet åndende altid Nordthy i nakken. Til sidst fik Nordthy dog kæmpet sejren i land og vandt med 31-30.

- Forsvaret steppede op i anden halvleg, efter at vi generelt havde slækket lidt på koncentrationen i første halvleg. Generelt var det en rigtig god angrebs kamp fra vores side, siger Kasper Boesen, der glæder sig over resultaterne i de seneste to kampe.

- Mod Skive og Bjerringbro har vi heldigvis fået vist, at vi har niveauet til at være et rigtig godt hold i 2. division, og at vi er rigtig stabile, siger han.