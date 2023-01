Nordthy stjal alle pointene mod Nøvling i sidste sekund

AALBORG:- Det var nærmest tyveri ved højlys dag.

Sådan beskriver Nordthy-træner Kasper Boesen sit holds sejr over Nøvling i 2. division. I søndagens kamp på udebane mod Nøvling kunne Nordthy nemlig ikke få det hele til at fungere mod et hold, der ellers frister en tilværelse under nedrykningsstregen. Trods de mange kvaler så kunne Nordthy altså tage en sejr på 32-31 med sig hjem, efter at Frederik Holm Madsen havde sendt bolden i mål med blot et sekund tilbage af kampen.

- Til tider spillede vi direkte dårligt, og undervejs i kampen var jeg lige ved at give op. Jeg er selvfølgelig tilfreds med de to point, men vi har meget, som vi skal hjem og arbejde på efter den her kamp. Offensivt var jeg fint tilfreds med vores spil, men det var måske også lidt på en billig baggrund, siger Kasper Boesen.

Fra kampens start var Nordthys defensiv langt fra velfungerende. Thyboerne fik ikke afstemt, og alt for tit kom Nøvling for let igennem. Derudover fik thyboerne ikke sat nok tacklinger ind på hjemmeholdet. Heldigvis for Nordthy, så kunne Nøvling heller ikke få deres defensiv til at fungere, så Nøvling kunne ikke trække fra, selvom hjemmeholdet var foran i det meste af første halvleg. Kort før pausen begyndte Nordthy dog at få et par redninger, og det var med til at vende stillingen for Nordthy, der gik til pause foran med 18-17.

Efter pausen fortsatte kvalerne for Nordthy, og i hele anden halvleg fik ingen af de to hold hægtet modstanderen af. Med 30 sekunder tilbage var stillingen 31-31 og med Nøvling i boldbesiddelse lignede det, at hjemmeholdet ville tage mindst et point. Med 10 sekunder tilbage steg en Nøvling-spiller så op i et forsøg på at afgøre kampen, han brændte dog, og lynhurtigt satte Nordthy så tempo på den anden vej. Med få sekunder tilbage af kampen havnede bolden så hos Frederik Holm Madsen, der steg op og gjorde det til 32-31 for Nordthy nærmest i takt med, at haluret lød.

- Det var en meget rodet kamp, og jeg var ikke tilfreds med vores spil. Vi fik os også en lidt dybere samtale efter kampen, siger Kasper Boesen.

Fokus på forsvaret

Med søndagens sejr kom Nordthy tilbage på sejrssporet efter to nederlag, hvor særligt defensiven har ikke været helt tilfredsstillende. Efter sejren mod Nøvling har Kasper Boesen fortsat fokus på, hvordan hans hold lukker færre mål ind.

- Vi skal lige have genfundet stabiliteten i forsvaret, for den har manglet i de seneste kampe. Derudover vil jeg også gerne se lidt flere redninger fra vores målmænd. De har måske ikke haft de bedste arbejdsbetingelser i de sidste par kampe, men jeg vil gerne se lidt flere redninger fra deres side, siger Kasper Boesen.

Med søndagens sejr befinder Nordthy sig på en 6. plads i rækken. Thyboerne spiller deres næste kamp på torsdag, hvor de møder Vendsyssel på udebane.