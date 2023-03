Nordthy vandt trods dårlig præstation

VIBORG:Ikke alle sejre er lige pæne, og torsdagens Nordthy-sejr på 27-25 over Viborg i 2. division var da heller ikke en pæn en af slagsen. I udekampen ramte thyboerne langtfra niveauet, men båret frem af fight og en god præstation af Rasmus Chrisander i målet endte Nordthy altså med at vinde kampen med 27-25.

- Det var jammerligt, og jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvordan vi vandt den kamp. Vi skal måske være glade for, at Viborg ikke havde deres bedste kamp, og så kæmpede spillerne fint for det og gav aldrig op, siger Nordthy-træner Kasper Boesen.

Kampens anslag var langtfra et opløftende et af slagsen for Nordthy. Thyboerne kunne slet ikke ramme hinanden i hverken kryds eller afleveringer. Som konsekvens af den dårlig start på kampen valgte Kasper Boesen at skifte hele bagkæden efter 15 minutter. Bagud med 9-13 lignende det, at det kunne gå hen og blive en lang aften for Nordthy, men med 10 minutter tilbage af første halvleg kom der lidt opløftning til thyboerne. Indskiftede Rasmus Chrisander begyndte nemlig at tage fra i målet, og derudover fik Simon Skadhauge sat lidt skik på Nordthys haltende offensiv. Med en god afslutning på første halvleg fik Nordthy indhentet Viborg og kunne dermed gå til pause med stillingen 13-13.

I anden halvleg var Rasmus Chrisander forsat katalysatoren for Nordthy. Hjulpet frem af hans mange redninger genfandt Nordthy takterne i både det etablerede angrebsspil og i kontrafasen, og på gode 10 minutter fik Nordthy bragt sig foran med fem mål. Med føringen på fem mål gik Nordthys spil så igen i stå og i stedet for at køre Viborg yderligere over, så endte Nordthy med at vinde en smal sejr på 27-25.

- Vi skulle have vundet den kamp med 12 mål, men spillet var der ikke fra vores side i dag, siger Kasper Boesen.

Med torsdagens sejr hopper Nordthy op på en foreløbig 5. plads i rækken. Skulle Nordthy også være at finde på den placering, når sæsonen er slut, ville det være en stor præstation.

- En 5. plads ville virkelig være stort for en nyoprykker. Sejren i dag var et vigtig skridt mod top 5, siger Kasper Boesen.