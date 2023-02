Nordthy var overmatchet mod Nørre Djurs

GLESBORG:Nordthy var fredag aften på en vanskelig opgave, de de på udebane mødte rækkens 2. plads fra Nørre Djurs i 2. division. På dagen kunne Nordthy ikke stille meget op mod Nørre Djurs, der overmatchede thyboerne i alle aspekter. Nordthy endte med at tabe med 22-35.

- Nørre Djurs er nok det bedste hold, vi har mødt i sæsonen. De var bare bedre end os, og de spillede en virkelig god kamp. Allerede inden kampen var det lidt op ad bakke for os, for vi er ramt af skader på flere nøglepositioner. I kampen fik vi dog spillet nogle af de nye spillere lidt mere ind på holder, siger Nordthy-træner Kasper Boesen.

Allerede fra kampens første minut havde Nordthy det svært. Hjemmeholdet fra Nørre Djurs var i teten, og når Nordthy lavede tekniske fejl, så blev det straffet prompte. I forsvaret kæmpede gæsterne godt, men Nørre Djurs var ganske enkelt hurtigere og smartere i deres spil. Til halvleg var Nordthy bagud med 10-18 men det til trods, så tabte Nordthy ikke modet.

- I halvlegen snakkede vi om, at vi skulle prøve at få en god kamp ud af det, selvom det var svært for os. Det synes jeg egentlig også, at vi fik, siger Kasper Boesen.

I anden halvleg fortsatte Nordthy med at være overmatchet af hjemmeholdet. Dog fik Nordthy bragt nogle af reserverne i spil, og de kom godt ind i kampen. En af de spillere var unge Emil Handest, der kom ind i målet og fik markeret sig med flere redninger. Med ti minutter tilbage af kampen havde Nordthy fået pyntet lidt på resultatet, men i kampens sidste fase tabte thyboerne pusten, og Nørre Djurs fik lov til at stikke helt af. Efter en svær kamp endte Nordthy med at tabe med 22-35.

- Selvom vi tabte med 13, så synes jeg, at vi fik noget ud af kampen. Det var ikke fordi, at vi spillede dårligt, men de var bare rigtig gode, siger Kasper Boesen.

Vil slutte godt af

Fredagens nederlag efterlader oprykkerne fra Nordthy på en 7. plads i rækken med syv kampe tilbage af sæsonen. Nordthy går efter at slutte godt af, men mange skader er med til at give bekymring.

- Jeg har en lidt mærkelig følelse grundet vores mange skader, men vi lægger os ikke ned, og vores mål er at komme i top 6. Nu har vi en vigtig kamp mod Tvis på tirsdag, som vi skal vinde, og så venter der os en svær hjemmekamp på søndag hjemme mod Mors-Thy, siger Kasper Boesen.