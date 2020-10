Nordthy går på coronapause med en sejr

KLARUP:De seneste par uger har været gode for Nordthy IF, der har fået sejre i de seneste to opgør i 3. Division. Søndag eftermiddag kunne thyboerne få den tredje sejr, hvis de formåede at slå Nøvling IF 2 på udebane. Den opgave lykkedes, og Nordthy IF kunne køre hjem med en sejr på 30-27.

Derfor ærgrer det træner for Nordthy IF, Kasper Boesen, at håndbolden skal holde en pause for at forhindre smitten af coronavirus.

- Vi snakkede om inden kampen, at vi skulle give den en skalle og gå på pause med tre sejre i vores tre seneste kampe. Det gjorde vi, så vi er glade for, at vi kan gå på pause med en god fornemmelse, som vi forhåbentlig kan bygge videre på, når vi må spille igen, siger Kasper Boesen.

I første halvleg i søndagens opgør var det gæsterne fra Nordthy IF, der var bedstspillende og styrede kampen. Det kom især efter godt forsvarsspil, hvor de kun tillod Nøvling IF at score ni mål i halvlegen. Dog manglede thyboerne lidt i angrebet, hvor Kasper Boesen mener, at de godt kunne have scoret flere mål.

- I starten af kampen manglede vi lidt power i vores angreb, så vi fik ikke scoret helt så mange mål, som vi havde håbet. Men som første halvleg skred frem fik vi bedre styr på det og havde scoret 15 ved pause, siger Kasper Boesen og fortsætter:

- I pausen snakkede vi om nogle ting, vi skulle rette op på, fordi vi fornemmede, vi kunne få en storsejr.

Men da anden halvleg blev fløjtet i gang havde kampen ændret karakter. Her var det pludselig hjemmeholdet, der var bedstspillende, og de fik langsomt indhentet Nordthy IF’s seks måls føring.

- De scorede 18 mål i anden halvleg, så det så lidt kritisk ud på et tidspunkt. Vores tacklinger sad ikke, hvor de skulle, og vores målmænd reddede heller ikke nok, siger Kasper Boesen.

Nøvling IF 2 kom i løbet af halvlegen tættere på, men da kampen var slut havde Nordthy IF stadig en føring på tre mål og vandt kampen 30-27.

- Det var fesen i anden halvleg, hvor vi for mange gange tabte bolden. Jeg tror vi blev lidt for komfortable med den føring vi havde, men vi er trods alt glade for, at vi fik sejren og de to point, siger Kasper Boesen.

Med sejren har Nordthy IF fået seks point i fem kampe i 3. Division og indtager fjerdepladsen.

Kampfakta:

Håndbold, 3. Division

Nøvling IF 2

Nordthy IF

Resultat: 27-30

Pausestilling: 9-15

Mål: Morten Jensen (7), Claus Dalgaard (5), Frederik Holm Madsen (4), Frank Gisselbæk (3), Nikolaj Svoldgaard (3), Benjamin Pujol (3), Mathias Larsen (2), Christian Kortegaard (2) og Brian Pedersen (1)