Nordvestjysk kamp for infrastruktur: Penge til vejudvidelser skal prioriteres højt på statens liste

THY-MORS:Rute 26 og 34 står til udvidelser for 1,8 mia. kr., men den fælles komité fortsætter indsatsen for at få vejstrækningen fra Hanstholm til Herning prioriteret op i regeringens investeringsplan for de næste 15 år

Komitéen for udvidelse af Rute 26 og Rute 34 læner sig ikke tilbage trods det faktum, at man i sidste uge fik størstedelen af sine ønsker om en udvidelse af Rute 26 og 34 opfyldt i regeringens udspil til statens investeringer i infrastruktur frem til 2035.

Den fælleskommunale komité fortsætter ufortrødent indsatsen, men fokus ændrer sig. Nu går opgaven på at få de lokale vejudvidelser prioriteret så højt op som muligt på investeringslisten, fremgår det af en pressemeddelelse fra komiteen.

Komitéen for udvidelse af Rute 26 og Rute 34 er dannet af Thisted, Morsø, Skive og Herning kommuner, Region Nordjylland, Region Midtjylland samt en række lokale vækstvirksomheder. Nu samles kræfterne om at forklare politikerne, at det haster med at få intentionerne fra udspillet omsat til handling snarest muligt.

Første halvleg er vundet

Komitéens formandskab, borgmester Ulla Vestergaard (S), Thisted Kommune, borgmester Hans Ejner Bertelsen (V), Morsø Kommune, borgmester Peder Chr. Kirkegaard (V), Skive Kommune samt 1. viceborgmester Anne Mette Bang Rasmussen (V), Herning Kommune udtrykker det på denne måde i pressemeddelelsen:

- Vi har vundet første halvleg, og det er yderst tilfredsstillende, at en fælles indsats mellem kommuner og erhvervsliv på den måde får massiv politisk opmærksomhed. Men kampen er ikke slut, og for os er det vigtigt, at de hårdt tiltrængte udvidelser af Rute 26 og 34 sættes i gang så hurtigt som overhovedet muligt. Desuden skal vi have strækningen fra Sallingsund til Skive med i planerne for at skabe et sammenhængende forløb.

Området her er regulært udsultet hvad angår statslige investeringer i infrastruktur. Derfor mærker vores virksomheder, pendlere og andre trafikanter hver dag det efterslæb, det statslige vejnet i vores landsdel bærer præg af. Det haster virkelig med at få de nødvendige vejudvidelser, både af hensyn til fremkommelighed, virksomhedernes vækst og trafiksikkerheden”.”

Lokale projekter for 1,8 mia. kr.

Det fremgår af regeringens udspil, at Rute 26 fra Hanstholm til Sallingsundbroen skal udvides og udbygges med 2+1-strækninger. Desuden opgraderes det såkaldte vejhængsel dér, hvor Rute 26 møder Rute 11 ved Sundby Thy. Samlet afsættes der cirka 700 mio. kroner til udvidelserne af Rute 26.

Rute 34 udvides fra Haderup og op til det nordlige Skive. En strækning, som er meget smal og som dagligt byder på risikable situationer, når store lastbiler skal passere hinanden. Strækningen er med 900 lastbiler i døgnet en af de veje i Danmark, der er mest belastet af tung trafik, skriver komiteen i pressemeddelelsen.

Samlet afsættes der i udspillet 1,1 mia. kr. til udvidelsen af Rute 34. Strækningen var også med i det udspil, VLAK-regeringen kom med i foråret 2019. Her var der afsat 630 mio. kr. til Rute 34, men i det aktuelle regeringsudspil forlænges udvidelsen med et nyt vejforløb nord og vest for Skive by.