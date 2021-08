Nordvestjysk Pigekor vinder Thisted Kommunes Kulturpris

THISTED:Det blev Nordvestjysk Pigekor, der i år løb med Thisted Kommunes Kulturpris.

Prisen, der blev uddelt for 10. gang, blev overrakt ved en ceremoni fredag eftermiddag i Kultursalen hos Musikskolen i Thy.

Preben Dahlgaard (A), næstformand for Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, havde fået det ærefulde hverv at overrække prisen: Et bronzekunstværk udarbejdet af kunstner Zoran Luka.

I sin tale kunne Preben Dahlgaard afsløre, at det var en enig dommerkomite, der havde besluttet, at Nordvestjysk Pigekor var den rette modtager af prisen.

Af indstillingen fremgik det blandet andet, at Nordvestjysk Pigekor repræsenterer Thisted Kommune i både ind- og udland, samt at koret ”... ikke er sådan lige at blæse omkuld, så restriktioner skulle ikke hindre dem i at levere smukke oplevelser udendørs på blandt andet plejehjem rundt i kommunen.”

- Hvis nogen har været ramt af vores alles manglende sociale liv den seneste tid, så er det nok børn og unge. Mens vi andre synes, et år forsvinder alt for hurtigt, så kan et år i et barns og et ungt menneskes liv føles som en menneskealder, sagde Preben Dahlgaard og fortsatte:

- At være sammen med andre børn og unge om en fælles interesse er ikke bare med til at give os sociale og faglige færdigheder, det bliver også netop de fællesskaber, der ligger grundstenen for resten af det voksne liv, et ungt menneske står på tærsklen til.

- Sådan et fællesskab er Nordvestjysk Pigekor, hvor stærke bånd og stærke stemmer gør det tydeligt, at ingen kan undværes, lød det videre.

Der blev også plads til et lille arrangement og en smagsprøve på pigekorets formåen.

Dernæst blev pigekoret, korleder Annette Boch Pedersen og foreningens bestyrelse kaldt på scenen under store klapsalver.

- At stille sig op og synge ser nemt ud, men det kræver mod og talent, og det har vores piger. Vi håber, nye piger kunne få lyst til at synge med, for korsang er en holdsport, hvor man arbejder for at finde den fælles klang, sagde formand Lise Vistisen blandt andet i sin takketale.

Herefter sang koret et lille arrangement, som korleder Annette Boch Pedersen havde sammensat til lejligheden.

- Jeg er rigtig glad, på korets og pigernes vegne, for det her er nogle piger, der virkelig yder en stor indsats, sagde Annette Boch Pedersen og fortsatte:

- Vi er så beærede over at få denne her pris. Det en cadeau og en anerkendelse af alt det arbejde, vi har gjort. For det har været et stort stykke arbejde.

Kulturprisen skulle egentlig være uddelt i maj, men på grund af corona blev arrangementet udskudt, så vinderen kunne fejres og jubilæet markeres på passende vis.

Prisen gives til kulturelle ildsjæle, der har ydet en indsats inden for billedkunst, drama, musik, eller andet kunstnerisk område, og som samtidig tager initiativer, igangsætter og inspirerer på det kulturelle område.

Tidligere års modtagere tæller prominente navne som blandt andre Jonah Blacksmith, Alive Festival og Thisted Kirkes Drenge- og Mandskor.

Nordvestjysk Pigekor skal synge for Dronning Margrethe, når hun mandag runder Thy som en del af sit sensommertogt.