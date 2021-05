Nordvestmors snublede hjemme: - Første halvleg var en katastrofe

ØSTER JØLBY: Indtil videre har det været en svær sæson for Thisted FC's hold i Serie 2, der kæmper med i bunden af rækken. Derfor skulle der også point på kontoen lørdag eftermiddag ude mod Nordvestmors BK, hvis håbet om overlevelse skulle leve.

Og det var faktisk gæsterne fra Thisted FC, som kom bedst fra start og dominerede store dele af første halvleg, hvor Nordvestmors BK ikke fandt rytmen.

- Inden kampen havde vi en intention om at sætte på spillet og skabe chancer, men det var en helt anden indstilling, da vi kom på banen. Vi kom for sent både i opbygningen og i generobringerne, og første halvleg var generelt en katastrofe for vores vedkommende, siger Poul Bak Pedersen, som er træner for Nordvestmors BK.

Efter 29 minutter slog Thisted FC til. Her spillede de sig flot igennem med en et-to-kombination, hvor bolden endte hos Jens Bak, som sparkede den i mål til 0-1. Den stilling holdt til pause.

I anden halvleg kom Nordvestmors BK langt bedre ud og skabte flere store chancer.

- Vi kom under pres i anden halvleg, men vi fortsatte med at være gode på omstillinger, hvor vi havde tre friløbere, som vi desværre brændte, siger træner for Thisted FC, Jacob Kjær.

Men efter 60 minutter kom forløsningen for Nordvestmors BK. Her blev bolden headet videre til Jeppe Ravnholt Bæk, der sparkede bolden tørt ind til 1-1.

- Efter scoringen blev vi ved med at lugte blod og gik efter sejrsmålet. Vi kom også frem til flere gode muligheder, men hver gang kom der en Thisted FC-spiller i vejen, siger Poul Bak Pedersen.

Men på trods af spilovertag til Nordvestmors BK, så var det gæsterne fra Thisted FC, som endte med at tage sejren. De scorede nemlig igen efter 85 minutter, hvor Alex Zefting sparkede et frispark i mål fra 25 meters afstand.

- Vi har spillet to kampe indenfor få dage, og det kan godt mærkes. Derfor er vi selvfølgelig meget tilfredse med sejren, siger Jacob Kjær.

Kampfakta:

Fodbold, Serie 2

Nordvestmors BK

Thisted FC

Resultat: 1-2

Pause: 0-1

Mål: 0-1 Jens Bak (29), 1-1 Jeppe Ravnholt Bæk (60) og 1-2 Alex Zefting (85)