Nors BK taber knebent: Vi havde fortjent et point

TORNBY:Det blev ikke den ønskede start for Nors BK’s herre på livet i 3. Division i håndbold. I holdets første kamp fredag aften tabte thyboerne på udebane 24-23 til Tornby IF.

Nors BK kom ellers fint fra land og var foran 2-0, men hjemmeholdet svarede igen og kom foran 4-2. Herefter fulgte en lang periode, hvor Tornby IF blev ved med at føre med to mål.

- Det var to hold, som stod godt til hinanden. Vi var solide i forsvaret og var gode på kontraen, siger træner for Nors BK Thomas Nielsen.

Men i slutningen af første halvleg mistede Nors BK koncentrationen og begyndte at lave fejl. Det betød, at Tornby IF trak fra og kunne gå til pause foran 15-10.

- Jeg synes, at måltavlen løj ved pausen, fordi vi var fint med. Så I pausen kiggede vi indad og blev enige om at give den alt i anden halvleg, siger Thomas Nielsen.

Det hjalp, og det var Nors BK, der fik den bedste start på anden halvleg. Da der var spillet 10 minutter var de kun bagud med to igen, og herefter fulgte et kampbillede, der mindede om det fra første halvleg, hvor Tornby IF hele tiden var foran med to mål.

- Da der var 10 minutter igen, begyndte vi at lave for mange fejl, hvor vi for eksempel kastede bolden i hænderne på dem, så vi kom bagud 23-20. Men drengene fik alligevel kæmpet sig tilbage, og det skal de have stor ros for, siger Thomas Nielsen.

Med to minutter igen var stillingen 23-23, og Tornby var i angreb. Desværre for Nors BK fik hjemmeholdet scoret, og de havde fået lov til at spille til, der kun var få sekunder tilbage af kampen.

- Jeg forstår ikke, at de fik lov til at spille sådan et langt angreb. Det er ærgerligt, fordi jeg synes, vi havde fortjent at få en uafgjort med herfra, siger Thomas Nielsen.

Kampfakta:

Håndbold, 3. division

Tornby IF

Nors BK

Resultat: 24-23

Pausestilling: 15-10

Mål: Sune Brink (6), Andreas Johansen (5) Kasper Gravesen (4), Thomas Juul (4), Morten Søndergaard (1) og Lasse Dieckmann (1)