Nors BK taber tæt affære i de døende sekunder

NORS:Onsdag aften skulle Nors BK forsøge at følge op på weekendens sejr over Hjallerup IF 2, da de hjemme fik besøg af Aalborg HK. Det udviklede sig til en tæt affære, som Nors BK endte med at tabe et enkelt mål.

I første halvleg lignede det ellers, at det skulle gå Nors BK’s vej, da de efter 10 minutters spil var foran 7-2. Og de gode takter fortsatte for hjemmeholdet til pause, hvor Nors BK var foran 14-10.

- Vi kom meget stærkt fra start og stod godt i forsvaret. Og vi gik til pause med en følelse af, at vi kunne vinde kampen, siger træner for Nors BK, Thomas Nielsen.

Nors BK var forud for kampen plaget af skader, så fire spillere ikke kunne være med i onsdagens opgør. Det betød, at der var færre pauser til en lang række af spillerne, og det kunne mærkes i anden halvleg.

- I anden halvleg løb vi tør for luft, og der kunne vi godt mærke, at Aalborg HK havde bedre mulighed for at skifte ud, siger Thomas Nielsen.

Efter 40 minutter havde Aalborg HK indhentet Nors BK’s firemålsføring ved stillingen 20-20. Alligevel formåede Nors BK at hænge i de sidste 20 minutter, hvor kampen vippede frem og tilbage, og begge hold skiftedes til at føre med et enkelt mål.

Men i kampens sidste minut bragte Aalborg HK sig foran 26-25. Herefter havde Nors BK 17 sekunder til at få en udligning, men de endte med en teknisk fejl og dermed et nederlag.

- Vi er faktisk rigtig tilfredse med vores præstation i dag, selvom vi tabte, fordi vi spillede en virkelig god kamp. Men det er selvfølgelig ærgerligt, at vi ikke fik et point, fordi det havde vi fortjent, siger Thomas Nielsen.

Kampfakta:

Håndbold, 3. Division

Nors BK

Aalborg HK

Resultat: 25-26

Pausestilling: 14-10

Mål: Sune Brink (7), Thomas Nielsen (5), Dres Johansen (5), Lasse Dieckmann (4), Kasper Gravesen (2), Rene Riis (2),