Nors BK tabte første sæt: Nedrykning truer

HADERSLEV:Søndag eftermiddag skulle Nors BK på udebane spille første opgør mod Team Nøs, Haderslev Næs i en direkte duel om en plads i 3. Division i næste sæson. Her fik Nors BK ikke det bedste udgangspunkt forud for returopgøret næste weekend, da thyboerne tabte 18-26.

- Vi havde desværre et par profiler ude i dag, og det kunne mærkes. Der manglede styring i vores spil, og vi havde svært ved at score mål, siger træner fra Nors BK, Anders Heshe.

Nors BK fik en fin start på kampen og kom foran 9-5. Men thyboerne havde svært ved at spille sig til chancer og brændte generelt for meget. Det betød, at hjemmeholdet kom tilbage i opgøret og langsomt fik overtaget på kampen.

- Vi havde forberedt os på, at de kom med meget fysik, men vi havde stadig svært ved at stå imod, og til tider var vi overmatchet fysisk, siger Anders Heshe.

Hjemmeholdet fik stor succes med at løbe kontra, når Nors BK brændte. Derfor tog Team NØS, Haderslev Næs føringen og gik til pause foran 13-10.

Efter pausen fortsatte kampbilledet, hvor Nors BK havde svært ved at score. Hjemmeholdet holdt en føring på fem mål, som Nors BK havde svært ved at indhente.

- Inden kampen havde vi talt om, at et nederlag på fem mål godt kunne hentes, hvis vi kom i problemer, siger Anders Heshe.

Med fem minutter igen var Nors BK nede med fem, men et par uskarpe afslutninger gjorde, at hjemmeholdet fik mulighed for at løbe kontra. Dermed blev det et nederlag på otte mål til Nors BK på 18-26.

- Vi tillod nogle dumme mål til sidst, og det gør, at vi har en meget svær opgave foran os, siger Anders Heshe.

Nors BK har derfor et meget skidt udgangspunkt forud for returopgøret næste weekend.

- Vi skal spille meget bedre end i dag, men vi tror fortsat på det. Vores spil skal blive langt bedre end i dag, og vi skal spille en perfekt kamp på hjemmebane, siger Anders Heshe.