Nors kæmpede sig til point i lige kamp

Støvring

Nors

29-29

Håndbold, 3. division herrer

STØVRING:I sidste uges lokalopgør mod Nordthy måtte herrerne fra Nors i håndboldens 3. division se sig slået med to mål af lokalrivalerne. Søndag var thyboerne så hovedaktør i endnu en lige og dramatisk kamp, da de på udebane spillede 29-29 mod Støvring.

- Folk gav alt, og moralen og fighten skal have et stort 12-tal, for det fortjener drengene, siger Nors-træner Anders Heshe.

Helt fra kampens start fulgtes de to mandskaber ad, dog havde thyboerne svært ved for alvor at få fat i forsvaret. I angrebet var det dog en anden sag, og rent offensivt havde Nors ikke svært ved at tilspille sig gode chancer. Særligt Dres Johansen og Thomas Schmidt var tonegivende i offensiven. Efter første halvleg var Nors bagud med 14-15.

I anden halvleg haltede udeholdet en smule bagefter, men Nors tog føringen ved flere lejligheder. Også mod kampens slutning var thyboerne i front og havde faktisk muligheden for at afgøre kampen, men desværre for thyboerne blev to store chancer misbrugt, og derfor endte kampen 29-29.

- Generelt var der ingen, der faldt igennem. Nu ser vi frem til den vigtige udekamp mod Nøvling, siger Anders Heshe.

Med det ene point står Nors noteret for fire point for seks kampe.

Pausestilling: 14-15

Mål: Dres Johansen 8, Thomas Schmidt 8, Kasper Jonasen 4, Lars Nielsen 4, Kasper Gravesen 3, Laurits Enggård Jensen 1 og Morten Stefansen 1.