Nors taber med en: - Vi skulle have vundet

NORS:Der var vigtige point på spil søndag eftermiddag i 3. Division, da Nors BK hjemme tog imod Støvring Håndbold. Nors BK ligger i den tunge ende af tabellen og har hårdt brug for point. Desværre for Thyboerne blev det endnu et nederlag, 26-27.

- Vi var meget afbudsramte i dag, men dem, der var med, kæmpede alt, hvad de havde lært. Med den præstation, vi leverede, skulle vi have vundet, siger træner for Nors BK, Anders Heshe.

Fra kampens start var det et tæt opgør, hvor ingen af holdene trak fra. Nors BK stod godt i forsvaret, men havde til gengæld problemer i den anden ende.

- Vi har det samme problem som i tidligere kampe, at vi brænder alt for mange store chancer. Det er mit eneste kritikpunkt i dag, at vi er for uskarpe, siger Anders Heshe.

Nors BK gik til pause bagud 10-12.

Efter pausen fortsatte kampbilledet, og Nors BK fortsatte med at mangle de sidste marginaler. Samtidig fik de heller ikke hjælp af dommerne, da Nors BK spillede stort set de sidste 20 minutter i undertal.

Nors BK kæmpede hårdt og manglede ikke meget for at få point. Men det endte med en snæver sejr til gæsterne på 27-26.

- Jeg vil gerne rose hele holdet for at levere en helstøbt indsats. Og så må vi se frem i mod næste kamp og arbejde på at blive skarpere, siger Anders Heshe, der også roser det store fremmøde på tilskuerpladserne i hallen.

Nederlaget betyder, at Nors BK stadig skal kæmpe for overlevelse. Thyboerne har fået otte point i 14 kampe.

Kampfakta:

Håndbold, 3. Division

Nors BK

Støvring Håndbold

Resultat: 26-27

Pause: 10-12

Mål: Kasper Gravesen 5, Morten Stefansen 5, Sune Brink 5, Kasper Jonasen 4, Dres Johansen 3, Lars Nielsen 2 og Mathias Hangaard 2.