Norsk bomber forlænger med MTH

THY-MORS: Efter blot et halvt år er Mors-Thy Håndbold og norske Erik Toft blevet enige om at forlænge samarbejdet med yderligere et år, så aftalen løber frem til sommeren 2020.

- Vi blev hurtigt klar over, at vi gerne ville beholde Erik Toft her i Mors-Thy Håndbold. Han er på ganske kort tid faldet til i spillertruppen og har jo bombet løs og præsteret på et meget højt niveau i 888ligaen, hvor han indtager sjettepladsen på topscorerlisten. Han er en god fyr, som passer godt ind i vores spillertrup og som går forrest til træning og kamp - han indeholder de værdier, som vi sætter højt i Mors-Thy Håndbold, siger Henrik Hedegaard, Mors-Thy Håndbold, i en pressemeddelelse.

Den 192 cm høje og 94 kg tunge venstreback, der er 25 år, lægger ikke skjul på, at det var en ret let at træffe beslutning og en forlængelse af samarbejdet.

- Der er et vældig godt miljø i Mors-Thy Håndbold, hvor jeg trives rigtig fint, og hvor jeg får lov til at udvikle mig under ledelse af Søren Hansen, som har vist mig stor tillid i form af det ansvar og den rolle, jeg har fået. På banen har jeg masser af ansvar som skytte, og jeg også vil gerne udvikle andre dele af mit spil, hvilket jeg er sikker på nok skal komme. For mig at se er Mors-Thy Håndbold opadgående og på vej frem, og vi har vist at vi kan slå alle hold, og at vi er et hold som man skal regne med, siger han.

Til sommer får Erik Toft selskab af kæresten Thea, og sammen flytter de til Holstebro, hvor Thea skal studere.