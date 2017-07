Nostalgi i anlægget

HURUP: Få timer før James Rasmussens Trio i går skulle gå på scenen i anlægget i Hurup, overvejede arrangør Knud Erik Pedersen seriøst at aflyse. Regnen øsede ned, og græsplænen svuppede af vand. Men musikerne var kommet helt fra København, og scenen var stillet op, så heldigvis for tilhørerne blev koncerten gennemført.

På plads under pavilloner og paraplyer var godt 70 tilhørere klar til at høre den snart 80-årige James Rasmussen og hans to kolleger servere nogle af de numre, som den legendariske kvartet Four Jacks, som blandt andet talte John Mogensen, gjorde til landeplager for flere årtier siden.

Inspireret af det våde vejr slog James Rasmussen stemningen an med "Blot slentre gennem regn", og gik så over til at synge om både pindsvin og æsler med kendte omkvæd som "når bare man har det godt" og "så bare, bare, bare ta´det roligt".

Anekdoter fra tiden med Four Jacks, hvor James Rasmussen i 1958 afløste Otto Brandenburg, blev det også til.

