Nu åbner Mit Thy - Thisteds nye turistkontor

THISTED:- Jeg havde glædet mig til at stå med champagne og Sarah Bernard-kager og skåle, grine og sludre. Og bagefter tage en svingom...

Det siger Mai Manaa, turistchef i Thy, som i lyset af coronaen må give afkald på de store festligheder, når Thisteds nye turistkontor på torsdag, 1. oktober, åbner i stationsbygningen i Thisted:

- Men som verden er lige nu, kan vi desværre ikke samles så mange. Så må vi få det jazz ud af det, vi kan.

I alle tilfælde er folk velkomne til stille og roligt at kigge forbi til en kop kaffe eller et lille glas bobler sammen med turistchefen og de to ansatte turistkontoret, Mona Lisa Jensen og Vivi Dybdahl Olesen.

Turistkontoret genåbner i de nye omgivelser tre måneder efter lukningen af det hidtidige kontor i Det Gamle Rådhus på Store Torv.

Mai Manaa glæder sig over, at Thy Turistforening som et af de få steder i landet fortsat vil have en lokal base - et lokalt samlingssted for turistaktører og turister. Det bliver med et nyt navn, ”Mit Thy”, der skal signalere, at turistforeningen har en anden rolle end tidligere.

- Det bliver en anden opgave vi skal løfte nu, og på den måde er det også godt, at vi flytter og er med til at skabe en ny identitet. Turistkontoret skal have navnet Mit Thy og vil fremadrettet kun have fokus på oplevelser og aktiviteter inden for kommunegrænsen, siger Mai Manaa - som understreger, at det gode samarbejde med Mors vil bestå.

Enhver kan være en turistaktør

Med det fornyede fokus på det lokale håber turistchefen at være med til at skubbe på til nye ideer, samarbejder og oplevelser:

- Man behøver ikke at have et hotel, før man ”gælder”. Enhver kan være en turistaktør, siger hun.

- Vi skal sælge oplevelser båret op af thyboerne. Fisketure, cykelture og vandreture og så videre - alt sammen med fokus på den gode oplevelse i Thy. Og så skal vi sætte mere lys på nogle af de dygtige håndværkere vi har i Thy. Så inde i butikken vil der være et skiftende showroom af forskellige ting og sager. Og der vil være små events og oplæg enten fra Thy eller om Thy.

Mit Thy vil også præsentere videoværket ”Længsel” af Sophie Hjerl og Jette Elgaard.

Salg af gavekort til byens butikker, som det tidligere turistbureau i Det Gamle Rådhus stod for, er nu overtaget af bl.a. Føtex, oplyser Mai Manaa.

I skolernes efterårsferie holder Mit Thy åbent hver dag, mens der i den stille sæson vil være åbent onsdage, torsdage og fredage.

Ved ophold i stationsbygningen er der lige nu krav om mundbind. Men det gælder ikke inde i Mit Thy, oplyser Mai Manaa.