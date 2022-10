Nu begynder forberedelserne: I 2024 bliver der en fest i Thisted til en million kroner

THISTED:Datoen ligger fest. 10 august 2024 fejrer Thisted til 500-års jubilæum som købstad, og nu starter forberedelserne af jubilæumsfesten.

Kommunalbestyrelsen har allerede afsat penge til at fejre købstadsjubilæet. Det skete som del af forliget om kommunens 2023-budget. Her er der i 2023 afsat 250.000 kroner til at forberede jubilæet. I 2024 er der afsat yderligere en million kroner til at markere købstadsjubilæet.

Når kommunalbestyrelsen mødes onsdag, skal der tages stilling til, hvordan de mange forskellige tiltag omkring 500-årsjubilæet skal organiseres. Oplægget er i følge sagsfremstillingen, at "fejringen af købstadsjubilæet er et samarbejdsprojekt, der involverer en række forskellige parter med virke i Thisted by".

Projektorganisationen skal bestå af en politisk styregruppe, hvor kommunalbestyrelsen er repræsenteret af borgmester Niels Jørgen Pedersen (V) samt udvalgsformændene Jens Kr. Yde (K) og Torben Overgaard (K). Desuden er forvaltningen repræsenterer af kommunaldirektør Ulrik Andersen og sekretariatschef Susanne T. Meisner. Styregruppen kan yderligere omfatte to repræsentanter for Thisted handels-, industri-, forenings- og kulturliv.

Projektgruppen skal "sætte form og indhold på jubilæumsfejringen inden for de rammer, som Styregruppen har fastsat". Projektgruppen kan nedsætte arbejdsgrupper, som skal planlægge konkrete begivenheder i forbindelse med jubilæet.

Selvom der er afsat en million kroner til selve festen i 2024, var der i forbindelse med 2023-budgettet ønsket mere. Her lød ønsket på 500.000 kroner i 2023 og yderligere 2,5 mio. kroner i 2024.